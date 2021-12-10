Дома-муравейники, квартиры-гробы и клетки: как живут люди в перенаселенных городах мира. Фото

Города по всему миру становятся перенаселенными. В связи с этим бедным приходится жить в домах-муравейниках в трущобах, и даже обеспеченные все чаще выбирают микроквартиры или крошечные домики вместо обычного жилья.

По данным Insider, такая тенденция стала глобальной и наблюдается, в частности, в Китае, Гонконге, Вьетнаме, Турции, а также в богатых странах: Нидерландах, Германии, США. OBOZREVATEL собрал фото из разных городов этих стран, чтобы показать быт обычных людей в условиях нехватки места (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).

Крошечные квартиры в бедных районах городов называют по-разному: гробницы, клетки, кабинки, квартиры для мошек и квартиры-гробы. Их жители вынуждены снимать эти квадратные метры, поскольку обычную арендную плату позволить себе не могут.

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Гонконг (специальный административный район КНР) приобрел репутацию одного из самых густонаселенных городов с большим количеством домов-муравейников.

Некоторые квартиры в Гонконге меньше парковочных мест, а стоят почти вдвое дешевле, чем дом.

К примеру, житель Гонконга Вонг Ли спит на узкой кровати наверху жилища. Такое расположение помогает сэкономить место. При этом из окна его дома видно богатый район города и его стеклянные небоскребы.

В Гонконге стали появляться и совсем другие уникальные компактные дома, стены которых – это дренажные трубы. Проект разработал местный архитектор Джеймс Лоу.

В Хошимине (южный центр Вьетнама) микродома разбросаны по всему городу. Такие жилища спрятаны в извилистых переулках, возле высоток или уличных продуктовых лавках.

В крошечных домиках часто нет места даже для всех вещей. Несмотря на это, там живут в том числе семьи с детьми.

В Китае тоже есть проблемы с жильем. К примеру, на окраине Шанхая существуют студенческие коммунальные квартиры. Молодые люди живут в подобных условиях, надеясь, что образование откроет им лучшие возможности.

А в Пекине Дай Хайфэй, будучи не в состоянии оплачивать расходы на жилье, спроектировал и построил яйцевидный дом прямо на тротуаре недалеко от своего офиса. Он использовал бамбуковые волокна, стальные прутья и водонепроницаемые материалы.

В Силиври (Стамбул) крошечные дома тоже стали популярными, поскольку люди ищут доступное жилье вдали от шумных городских центров.

В Риле (Нидерланды) Крис Хейманс и ее муж Рик де Врис продали свой дом и переехали в юрту, чтобы сэкономить деньги во время пандемии COVID-19.

А в Киле (Германия) в условиях нехватки жилья студенты университета и местная благотворительная организация превратили транспортные контейнеры в дома.

Подобную инициативу воплотили в жизнь в Берлине. Ее создали студенты-архитекторы, стараясь максимально использовать все доступное пространство.

В Лос-Анджелесе (США) пространство тоже в дефиците. Планирование и продуманное хранение могут сделать такие компактные помещения, как эта спальня на чердаке, более вместительными.

В Пасадене (штат Мэриленд, США) в микродоме живет Грег Кантори и его жена. Мужчина построил крошечное здание площадью чуть более 22 кв. метров.

Ранее OBOZREVATEL писал об апартаментах из известных сериалов и фильмов, таких как "Один домиа" и "Дом Гуччи", в которых можно пожить. Какие киноквартиры можно увидеть своими глазами и сколько бы они сейчас стоили своим владельцам, читайте по ссылке.