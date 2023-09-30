Известная путешественница назвала фразу, которую следует избегать всем туристам в чужой стране

Ведущая телевизионных программ о путешествиях Саманта Браун, ездящая по миру уже более 20 лет, часто делится советами и уловками для туристов. На этот раз она рассказала о фразе, которую следует избегать во время путешествий по странам, где английский не является первым языком.

Секретом она поделилась в своем видео в Instagram. "Одна фраза, которую следует избегать, когда путешествуете за границей, это " вы говорите по-английски?"" – сказала Саманта.

Ведущая говорит, что во время своих путешествий неоднократно видела невербальную негативную реакцию на этот вопрос. Она также добавляет, что приветствие этой фразой собеседник может воспринять как вызов или как унижение. В любом случае это так или иначе портит коммуникацию.

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Исправить это можно, заучив другую фразу на языке страны, которую собираетесь посетить: "Извините, я не говорю (например) на испанском? Возможно английский". "Таким образом вы покажете человеку, что понимаете, в какой вы стране, но не владеете их языком, так что, возможно, они говорят на вашем", – объясняет Саманта. Ведущая считает, что путешествия – это всегда о коммуникации с людьми и лучшее, что можно сделать – быть вежливым.

Она также раскрыла слова, которые нужно выучить на местном языке во время путешествий за границу, пишет издание The Sun.

""Привет, пожалуйста и спасибо" – эти слова покажут, что вы не здешний, потому что местные распознают акцент, но вы все равно добрый, вежливый человек, – объясняет ведущая. – Я гарантирую, что люди приложат все усилия, чтобы вам помочь". Саманте понадобились годы, чтобы понять: никто с другой стороны не ожидает, что вы скажете полное предложение.

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