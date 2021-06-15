Израиль открылся для украинцев: правила въезда

С понедельника, 14 июня, Израиль открылся для украинцев. Чтобы пересечь границу, необходимо получить специальное разрешение, сделать ПЦР-тест на коронавирус и быть готовым к самоизоляции.

Об этом сообщает Посольство Украины в Израиле. Уточняется, что сначала нужно подать заявку на въезд в израильское дипломатическое или консульское учреждение в Украине или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Право на въезд имеют те туристы, у которых родители живут в Израиле; те, кого пригласили на свадьбу или похороны; путешественники, которые отправляются на лечение в Израиль; студенты, которые учатся в Израиле или готовятся к поступлению.

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На территорию государства можно попасть только при наличии отрицательного ПЦР-теста, который сделан за 72 часа до прибытия. После приезда нужно сдать дополнительный ПЦР-тест за собственные средства.

Кроме того, наличие ПЦР-теста необходимо и для владельцев сертификата о вакцинации и справки о выздоровлении от коронавируса.

Что необходимо для получения разрешения на въезд:

медицинская страховка, которая покрывает расходы на случай COVID-19.

После получения разрешения не более чем за 24 часа до приезда необходимо заполнить декларацию лица, которое въезжает в Израиль.

Здесь пассажир прописывает личные данные, медицинские сведения и информацию о месте самоизоляции в Израиле.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии о снятии ограничений для путешествий по Европе. Теперь владельцы ковидных паспортов, которые выданы в соответствии с правилами Евросоюза, могут не проходить тесты, а также освобождаются от карантинных мер.