ЕС обновил правила передвижения туристов внутри Европы: что изменилось

Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии о снятии ограничений для путешествий по Европе. Теперь владельцы ковидных паспортов, которые выданы в соответствии с правилами Евросоюза, могут не проходить тесты, а также освобождаются от карантинных мер.

Соответствующая информация появилась на официальном портале Европейского совета. Послабление касается путешественников, которые прошли вакцинацию одобренными Европейским агентством препаратами (ЕМА) (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Уточняется, что вакцинация в два этапа должна быть завершена не менее чем за 14 суток до пересечения границы. Аналогичные правила распространяются и на туристов, у которых есть справка о перенесенном коронавирусе за последние 180 дней.

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Кроме того, если эпидемиологическая ситуация в стране ЕС ухудшится, государства-члены ЕС могут ввести требование об обязательном тестировании или карантине и для вакцинированных путешественников, которые пересекают границу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что свои границы для путешественников открыли две европейские страны – Испания и Франция. Однако есть важное условие: въезд на территорию государств будет разрешен только тем туристам, которые сделали прививки от коронавируса.