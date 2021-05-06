Италия откроет границы для туристов уже в мае: известны условия

Премьер-министр Италии Марио Драги объявил об открытии страны для туристов из других стран (в том числе из Украины) уже с 15 мая, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.

При этом итальянский политик заметил, что путешествие по регионам страны возможно только при наличии так называемого "зеленого" паспорта, подтверждающего отсутствие COVID-19 в крови. Журналист Марианна Сороневич на своей странице в Facebook рассказала, как можно стать обладателем "счастливого билета".

Иметь сертификат о получении прививки препаратами Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca, или Johnson&Johnson (то есть одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам).

Иметь сертификат о полном выздоровлении от COVID-19.

Получить отрицательный тест на коронавирус за 48 часов до пересечения границы Италии.

Журналист отметила, что турист с "зеленым" паспортом не будет подвергаться обсервации или прохождению повторного теста, однако обязан соблюдать режим ограничительных мер, введенных внутри страны.

"В частности, ношение защитной маски обязательно, как в помещении, так и на открытом воздухе, независимо какая погода будет на улице. Рестораны работают только на открытом воздухе", — пояснила Сороневич.

Еще одно правило – комендантский час, действующий с 22 вечера до 5 утра.

Сейчас ведется политическая дискуссия о его изменении к открытию туристического сезона.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL известный западный журнал назвал Дубай секс-столицей мира.