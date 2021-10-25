Италия обновила список 'зеленых' стран: что изменилось для украинцев

Правительство Италии обновило список стран категории D и исключило из него 10 стран, где стремительно распространяется коронавирусная инфекция. Для украинских туристов правила въезда остались неизменными, поэтому они могут продолжить путешествовать с Covid-сертификатами или отрицательными тестами.

Об этом сообщил Lоwcostvia, отмечая, что привитые вакцинами AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Janssen иностранцы не должны соблюдать карантин после пересечения границ. Туристы, прибывшие с отрицательным тестом на Covid-19 обязаны провести 5 дней в самоизоляции и повторить процедуру тестирования.

Добавим, что из перечня стран категории D исключили: Албанию, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Бруней, Ливан, Молдову, Черногорию, Республику Северная Македония и Сербию.

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Приказ, опубликованный в Официальном вестнике Итальянской Республики, будет действовать до 15 декабря 2021 года. Сейчас для украинцев остаются доступными туристические путешествия.

Напомним, что для въезда в Италию с 26 октября 2021 нужно:

Заполнить онлайн (или распечатать и заполнить вручную) форму санитарного контроля;

Предоставить отрицательный тест на коронавирус, который сделан меньше чем за 72 часа до пересечения границ/предоставить сертификат о вакцинации одним из признанных в стране препаратов (Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer / BioNTech) и Janssen)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Мальта внесла Украину в "темно-красный" список, поэтому въезд туда запрещен даже вакцинированным гражданам. Такое решение приняли из-за быстрого распространения вируса.