Город-призрак всплыл спустя 60 лет нахождения под водой: как он сейчас выглядит. Фото

Из-за сильной засухи в штате Юта, США, уровень озера Рокпорт резко понизился. Из-за этого на поверхность всплыл город-призрак, который затопили 64 года назад.

Об этом стало известно после публикаций летчика-испытателя Девона Дьюи в Twitter. Парень сфотографировал фундаменты зданий и дороги с высоты птичьего полета (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Маленький Рокпорт исчез с карты еще в 1957 году, когда местное правительство решило построить на его месте платину. В то время в городе проживало всего 200 человек, которые составляли 27 семей. Впервые люди освоили эти места в 1860 году.

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Специалисты считают, что из-за жары испарится 29% воды, что окончательно откроет миру заброшенный город. Сейчас от засухи страдает 88% территории штата.

"Мне грустно из-за засухи, но это крутой шанс оглянуться назад и посмотреть, что там было", - сказал представитель отдела парков штата Юта Деван Чавес.

Несмотря на низкий уровень озера, Рокпортський парк все еще приглашает посетителей, хотя на лодках пока плавать запрещается.

Чиновники предупреждают, что желающим увидеть Рокпорт следует быть осторожными и внимательными из-за мутной воды.

Также OBOZREVATEL рассказывал о том, как выглядит город-призрак Припять через 35 лет после катастрофы.