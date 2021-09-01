Где украинцы отдыхали этим летом: 10 самых популярных курортов

Самыми популярными туристическими направлениями этим летом у украинцев стали – Турция (63%), Египет (больше 20%) и Черногория (больше 5%). Такая статистика зафиксирована в период с 1 мая по 20 августа.

В этом году Черногория побила все рекорды, так как от туристов не требовали ни ПЦР-тестов, ни сертификатов о вакцинации от коронавируса. Соответствующую статистику составило туристическое агентство "Поехали с нами", передает Turprofi.

ТОП самых популярных туристических направлений у украинцев летом 2021:

Турция Египет Черногория Греция Албания Болгария Кипр Доминикана Грузия ОАЭ

Кроме того, в этом сезоне украинские туристы отдыхали в Хорватии, Испании, Тунисе, на Мальдивах, в Португалии, Мексике, на Сейшельских островах и в Танзании.

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Эксперты считают, что этот сезон очень удачный и в результате удалось превзойти уровень продаж 2019 года.

Напомним: бархатный сезон – самое лучшее время для отдыха на море за границей. Солнце уже не так печет, вода еще теплая, туристов становится все меньше и цены падают. OBOZREVATEL рассказал, куда поехать отдыхать украинцам, которые планируют отпуск осенью.

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