Франция изменила правила въезда: что нужно знать украинцам

Правительство Франции обязало всех путешественников, прибывающих в страну з-за пределов Европейского Союза, сдавать обязательный ПЦР-тест. Такое решение обусловлено быстрым распространением штамма Омикрон.

Тестирование будет проводиться независимо от статуса вакцинации путешественников. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на представителя французского правительства Габриэля Атталь.

Решение было принято в среду, 1 декабря. О позиции относительно поездок внутри ЕС европейские лидеры сообщат к концу недели.

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Введенные правила являются частью комплекса мер, направленных на преодоление нового всплеска инфекции. По словам Габриэль, правительство озабочено быстрым распространением штамма Омикрон, поэтому приложит максимум усилий, чтобы уберечь население.

Напомним, что 11 ноября министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что страна переживает 5 волну заболевания коронавирусом.

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