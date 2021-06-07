Две страны Европы открыли границы украинцам: правила въезда

С этой недели свои границы для путешественников открывают две европейские страны – Испания и Франция. Однако есть важное условие: въезд на территорию государств будет разрешен только тем туристам, которые сделали прививки от коронавируса.

Вакцинацию в два этапа необходимо завершить не позднее, чем за две недели до путешествия. Препараты должны быть одобрены ВОЗ или Европейским регулятором, из которых в Украине имеются Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac. Об этом рассказали в "Сніданку з 1+1" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Испания открывается для вакцинированных туристов с понедельника, 7 июня. Никаких дополнительных проверок или ограничений для туристов, которые получили обе дозы вакцины, вводить не будут.

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Посетить Францию украинцы смогут уже с 9 июня, предъявив отрицательный ПЦР-тест или справку о вакцинации. Кроме того, во Франции для жителей Украины предусмотрен 7-дневный режим изоляции.

Отметим, правительство распределило страны мира на три зоны: "зеленую", "оранжевую" и "красную". Украина, как и большинство стран, оказалась в "оранжевой". В этот список попали те страны, где ситуация с коронавирусом остается неопределенной. Поэтому въехать в Испанию или Францию можно будет только при условии отрицательного ПЦР-теста. Если вакцинации нет, то въехать в страну можно будет только с обоснованием серьезной необходимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейский союз расширил список стран, с которыми откроют границы в связи с улучшившейся ситуацией с COVID-19. Теперь в него добавили Японию. Украины в перечне стран по прежнему нет.