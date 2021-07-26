Египет уже не тот: турист рассказал, как его "чуть не развели на деньги" и показал шведский стол

Турист, который отправился на отдых в Египет, столкнулся с неприятной ситуацией. Он пожаловался, что неизвестный мужчина пытался его ограбить. Путешественнику пришлось ускорить шаг, чтобы "оторваться" от назойливого незнакомца.

Подробностями данного инцидента отдыхающий поделился на Youtube-канале Travel Forever. Кроме того, он также показал, чем кормят на популярном египетском курорте, а также рассказал о своих впечатлениях после первого дня отдыха в Каире (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Какой-то чувак ко мне подходит сзади и начинает хлопать меня по рюкзаку. Он пытался меня остановить, чтобы выпросить денег. У него такой взгляд подозрительный был. Я просто ускорил шаг и ушел", – объяснил подробнее турист.

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"Это, наверное, самый шумный город, в котором я был. Мне уже надоело, честно говоря. Жизнь в городе начинается после 18.00, так как жара спадает и все выходят на улицу", – сказал путешественник о Каире.

Также в ролике он продемонстрировал, из чего состоит меню в одном из отелей. Салаты, мясо разных видов, рис, бобовые, картошка, макароны, паста, пицца, разнообразные десерты – все эти блюда можно увидеть на шведском столе.

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, что самыми популярными странами для поездок среди граждан нашей страны является Польша (1,9 млн человек за первое полугодие 2021-го года), Турция (774,5 тыс.) и Египет (705 тыс.). При этом количество поездок в Турцию по сравнению с прошлым годом выросло в шесть раз, а в Египет – вдвое.