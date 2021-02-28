Для украинцев с 1 марта стартуют два новых безвиза, – Кулеба

С 1 марта 2021 года украинцы смогут без виз путешествовать по двум новым направлениям – Гренада и заморские территории Нидерландов.

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Кроме того, он отметил, что для туризма также открывается Грузия.

"Мы расширяем свободу путешествий для украинцев, несмотря на все обстоятельства. 1 марта стартуют 2 безвиза: 1. Гренада; 2. Заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба + открывается Грузия", – написал министр.

Он напомнил, что условия въезда во все страны можно проверить на сайте консульской службы Украины. Так, в частности, в Грузию регулярное международное пассажирское авиасообщение восстановлено с 01.02.2021. Закрыты границы страны с Арменией, Азербайджаном, Турцией и Россией.

Кроме того, ранее Кулеба сообщил, что о безвизе Украины с Соединенными Штатами речь пока не идет, но могут быть так называемые программы мобильности, где украинцы смогут больше путешествовать в Америку, американцы больше путешествовать в Украину. По его словам, для нашей страны этот вопрос является "критически важным".

В то же время путешествовать украинцам в 2021 году будет непросто из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Так, без наличия ПЦР-теста на коронавирус можно отправиться отдыхать в Доминикану и Мексику. Полностью открыты для туристов также некоторые страны Африки, однако там украинцев ждут экстрим-туры. Например, в Намибии, Сомали или Панаме.

Также с отрицательным ПЦР-тестом можно поехать в Египет и Шри-Ланку, а также на Мальдивские острова, в Оман и Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Кулеба дал советы США по отношениям с Россией. Он считает, что быстрые действия и целеустремленность являются ключевыми моментами, которые позволят администрации Джо Байдена быть эффективной в отношениях с РФ.