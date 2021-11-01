Среди отравившихся в отеле в Египте оказались украинцы: им даже не вызвали скорую. Фото

Среди отравившихся в отеле AMC Royal Hotel в египетской Хургаде оказались украинцы. Туроператор JoinUp якобы не предоставил о них информацию Министерству иностранных дел Украины.

Об этом сообщила в Facebook пострадавшая украинская туристка Татьяна Копач. По ее словам, всего отравилось более 100 людей. Местные СМИ заявляют о 49-ти, но они не считают тех, кого не отправили в больницу.

Копач рассказала, что очередь к врачу была с 4-х утра до 21 вечера 31 октября. Им с мужем тоже стало плохо – была высокая температура и рвота.

"Ты катаешься по номеру между туалетом и кроватью", – поделилась она.

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Также туристка возмутилась заявлением представителя МИД о том, что граждан Украины на территории отеля нет.

"Мы вчера звонили в посольство Египта на экстренный номер, с нами говорили, мы оставили свои данные, пообещали перезвонить и тишина, а мы по-прежнему катаемся по номеру", – подчеркнула Копач.

При этом отель не закрывали. Женщину и ее мужа осмотрел местный врач и даже не вызвал скорую.

"Выписал лекарства и отправил разбираться с проблемой самостоятельно за свои деньги", – добавила она.

Турагент сказал, что это не их вина и порекомендовал сутки не есть в отеле, так как это небезопасно.

"Классное решение проблемы, правда? Сидите голодные и помните, это не наша вина… Отдельное спасибо компании JoinUp за неработающие горячие линии, за не передачу информации про туристов и за слова: "мы нечем не можем помочь, мы не виноваты!" – заключила Копач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте массово отравились туристы, среди них много граждан России. Они заселились в отель в конце октября и уже через несколько дней почувствовали симптомы недомогания.

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что украинцев в этом отеле не было.