В Египте в отеле отравились десятки туристов, выяснились детали ЧП. Фото и все подробности

В Египте в курортной Хургаде в отеле AMC Royal Hotel массово отравились туристы. Количество пострадавших превысило 40 человек.

Среди отравившихся туристов много граждан России, сообщает Telegram-канал "Mash". Они заселились в отель в конце октября и уже через несколько дней почувствовали симптомы недомогания (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Украинцев в отеле, где отравились туристы, не было, сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает "Униан".

Отдыхающие жаловались на тошноту, рвоту, диарею, слабость и повышенную температуру тела. Часть из них госпитализировали после ухудшения самочувствия. В больнице в основном оказались дети, им делали уколы и ставили капельницы.

В самом отеле начала круглосуточно дежурить полиция, правоохранители допрашивали сотрудников. На место происшествия также приезжал мэр Хургады.

Постояльцы, которые тоже отравились, но не были госпитализированы, рассказали, что санитарные службы города решили закрыть отель, но еще некоторое время он продолжал работать, а гости питались в ресторане.

Позже, однако, его работу все же прекратили решением Министерства туризма. Отель закрыт на неопределенный срок, снова он откроется только после устранения всех нарушений.

Туристы рассказали, что отзывы об отеле на сайтах на самом деле не соответствуют действительности. По их словам, там царит антисанитария, мебель старая, а санузлы в плохом состоянии. Хуже всего ситуация в ресторане отеля: посуда грязная, внутри кулеров с водой плесень, а на полу в баре "болото".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области произошло массовое отравление детей в садике, половина из них попали в больницу.