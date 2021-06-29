Дельфины, бакланы и олени: туристы показали необычных 'гостей' на пляжах в Украине. Видео

На популярных украинских курортах Бирючий остров, Стрелковое и Лазурное туристы заметили необычных животных. Среди них дельфины, бакланы и олени.

Отдыхающие остались в восторге от неожиданных гостей и запечатлели их на камеру. OBOZREVATEL собрал все фото и видео красивых животных (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На Бирючем острове туристы заметили, как дельфины плавают у самого берега. Отдыхающие в приятном шоке от увиденного, так как это большая редкость на украинских курортах. Подобное явление увидели и в Стрелковом.

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Кроме того, в заповедной зоне острова украинцы увидели большого оленя с раскидистыми рогами. На кадрах видно, когда животное увидело людей, то не стало убегать от них.

Также туристов Лазурного удивило появление бакланов на пляже. Животное также не боялось отдыхающих, а наоборот – гордо позировало на камеру и умывалось.

Напомним, ранее на популярном украинском курорте Кирилловка отдыхающие заметили опасную кольчатую сколопендру. Это насекомое может вызвать сильный ожог и аллергическую реакцию.

В этом году на пляжах Азовского моря снова отдыхающих атакуют бокоплавы, или морские блохи. На одном из пляжей Бердянска, что в Запорожской области, эти морские создания не дают туристам спокойно купаться. В прошлом году бокоплавы не давали покоя курортникам в Кирилловке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе Черное море внезапно изменило цвет – оно стало черным. Очевидцы в недоумении, в чем причина такого явления.