Что происходит на курортах Крыма: какие цены и сколько отдыхающих. Фото

По состоянию на субботу, 12 июня, на территории оккупированного Крыма наблюдается небольшое количество туристов. При этом на сегодняшний день цены на отдых продолжают расти, но они не всегда соответствуют сервису.

Одним из самых дорогих курортных комплексов Крыма является отель Mriya Resort & SPA в Ялте, который в этом сезоне поднял цены в среднем на 25%. Подробней о том, что происходит на пляжах полуострова – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Цены на проживание в Крыму в самый разгар сезона в среднем варьируются от 1000 гривен/сутки до 5 тысяч гривен/сутки. В первую очередь раскупаются объекты уровня 4-5 звезд. Средняя загрузка отелей этой категории составляет 95%, тогда как трехзвездочные объекты заполнены на 70%.

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По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, более высокая категория номеров имеет высокую цену, и, в некоторых случаях динамическое ценообразование приводит к повышению стоимости на оставшийся номерной фонд. Он отметил, что сейчас курорты РФ испытывают дефицит объектов hi-класса.

К слову, на пляжах и набережных Крыма на данный момент не наблюдается большой наплыв туристов. Купающихся и загорающихся отдыхающих мало, лежаки свободные, а возле баров нет столпотворения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в оккупированном Россией украинском Крыму планируют ввести изменения на курортный сезон-2021 – в частности, запретить нелегальную торговлю на пляжах, а предпринимателей обязать обеспечить трехдневный запас пресной воды.