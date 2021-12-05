Бывший работник отеля раскрыл способ мести грубым туристам: почему зубные щетки лучше прятать

Бывший работник гостиницы Джейкоб Томский рассекретил, как персонал может мстить грубым гостям. По его словам, если намеренно обидеть уборщиков или работников на рецепции, они могут сильно обидеться, поэтому лучше прятать зубную щетку.

Об этом автор рассказал в своей книге "Головы в кроватях: безрассудные воспоминания об отелях и так называемом гостеприимстве", передает The Sun. Оказалось, что персонал делает пакости в тайне от владельцев, чтобы у них не было проблем (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В работе Джейкоба сказано, что под прицел взбешенных работников чаще всего попадали состоятельные гости, которые любили разговаривать свысока. Своим бестактным поведением они могли нарваться на месть от обиженных собеседников.

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Обычно работники рецепции деактивировали ключ-карту доступа к номеру, чтобы их обидчики потратили свое время, пытаясь открыть дверь. Томский объяснил, что владельцы гостиницы не подозревали в поломке персонал, ведь ключ может размагнититься, если ее держать возле телефона или других карточек.

Их активировали сразу после жалоб. Также уборщики могли утащить напитки из мини-бара, чтобы гостю потом пришлось за них рассчитываться.

Но жесточайшим способом мести считалось испортить зубную щетку постояльца, пока его нет в номере. Работники разными способами "загрязнили" средство гигиены, чтобы удовлетворить свое обиженное достоинство.

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