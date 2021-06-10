Авиакомпании планируют ввести еще одну обязательную процедуру для всех пассажиров

В ближайшем будущем авиакомпании могут потребовать от пассажиров взвешиваться или указывать свой вес перед посадкой в самолет. Это необходимо для того, чтобы гарантировать, что самолеты, особенно маленькие, не превышают допустимый предел веса.

Издание Daily Mail сообщает, что эта инициатива была изложена в недавнем информационном сообщении Федерального авиационного управления (FAA). Все, включая одежду и сотовые телефоны, должно быть принято во внимание в соответствии с новыми руководящими принципами (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в среднем люди стали примерно на пять процентов тяжелее, чем были в 2005 году, когда FAA в последний раз просило авиакомпании обновить оценки веса пассажиров.

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Но если этот вариант не будет одобрен, тогда сотрудники аэропорта могут спрашивать каждого пассажира о его весе, при этом учитывая также вес одежды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Франция с 9 июня открыла свои границы для путешественников. Главное условие въезда остается неизменным – турист должен пройти вакцинацию препаратами, утвержденными регулятором ЕС.