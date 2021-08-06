В США акула напала на 12-летнюю девочку на пляже: ей наложили 42 шва

В Мэриленде, штат США, 12-летняя девочка по имени Джордан из Пенсильвании получила травмы после предполагаемого нападения опасной акулы. Подростку наложили 42 шва на 20 порезов.

Девочка купалась в воде, и в результата вышла из нее прихрамывая, а из ее ноги текла кровь. Об этом пишет издание Fox News.

"Я до последнего не понимала, что происходит, пока не оказалась на пляже, и у меня текла кровь", – рассказала Джордан.

Отдыхающие и медсестра оказали первую помощь 12-летней пострадавшей. Девочке перевязали рану, а затем ее госпитализировали в больницу.

"Мы до сих пор не знаем, что это была за акула. Врач скорой помощи подтвердил, что это был укус акулы, потому что ни одно другое животное не может так укусить", – отметила мама Джордан.

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К слову, власть города Оушен-Сити на данный момент консультируется с экспертами и не исключают, что это был укус акулы.

Напомним, ранее на курорте Красного моря в Иордании акула выпрыгнула из воды и укусила парапланериста за ногу. В результате инцидента мужчина потерял пятку правой стопы, у него на ноге разорваны сухожилие, мышцы и сломано несколько костей.

Как сообщал OBOZREVATEL, тупорылая акула напала на человека впервые за 50 лет. Инцидент произошел в городе Перт (Австралия).