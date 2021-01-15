Тупорылая акула впервые за 50 лет атаковала человека

Тупорылая акула напала на человека впервые за 50 лет. Инцидент произошел в городе Перт (Австралия).

Мужчина купался в реке, когда на глазах у группы каякеров произошло нападение. Хищная рыба укусила его за правое бедро, пишет Daily Star.

Очевидцы перевязали рану пострадавшему футболкой и перенесли его в безопасное место на веслах. Раненый потерял много крови, он остается в критическом, но стабильном состоянии. Теперь вертолет обследует реку, чтобы найти акулу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, дайвер показал видео с акулой, которая могла совершить нападение на семью украинцев в Шарм-эль-Шейхе.