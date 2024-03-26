8-летняя девочка утонула в бассейне отеля Hilton: ребенка засосало в трубу

Во время отдыха в Хьюстоне, США, в одной из гостиниц популярной сети Hilton утонула в бассейне 8-летняя Алия Джайко. Девочку засосало в трубу длиной в 6 метров, а на ее поиски потратили 13 часов. По данным Института судебной экспертизы округа Харрис, она умерла от "утопления и механической асфиксии" в результате несчастного случая.

Было обнаружено много нарушений в работе бассейна, а труба имела неисправность. Чтобы отыскать ребенка, пришлось спустить почти всю воду и тогда удалось заглянуть в отверстие. Как пишет Mirror, в ходе экспертизы оказалось, что насосы бассейна работали неисправно: один должен выталкивать воду, а другой всасывать. Труба, из которой, по замыслу, шла бы вода, потянула за собой хрупкую девочку.

"Документ на основной дренаж был предоставлен и все еще действителен. Однако небольшой бассейн имеет 32-дюймовые [81 см] дренажные каналы на стенах, без действительного документа, в котором указано их назначение и дату установки. Была проведена полная проверка, выявлены многочисленные нарушения. Видеоматериал есть, но менеджер заявил, что кадры проверяются юристами, и нам придется ждать получения копии", – сообщил Департамент здравоохранения Хьюстона.

Как уже отмечалось, поиски продолжались 13 часов, из которых некоторое время персонал отказывался проверить соответствующие трубы. Уже впоследствии по просмотру видеозаписей с камер наблюдения стало известно, что ребенок во время плавания так и не покинул бассейн.

Мать Алии Даниэла Джайко опубликовала в Facebook фотографию с дочерью, подписав ее "Наше последнее фото", и щемящий пост-прощание.

"Говорят, что у всех нас есть судьба... но я не могу понять, почему твоя была такой... Спасибо, дорогая, за 8 лет, которые ты подарила мне рядом с тобой. Спасибо, моя девочка, что научила меня, что такое любовь и благородное сердце... Я до сих пор не воспринимаю, что тебя больше не будет, мне не надо притворяться... Я надеюсь, что когда-нибудь снова увижу тебя, и ты будешь продолжать смотреть на меня, и ты широко улыбнешься с заразной радостью. Ты отдавала себя любви всегда таким благородным сердцем. Я буду любить тебя всю вечность. Ты самое прекрасное, что дал мне Бог, и после каждой битвы, которую мы прошли вместе, мы не выиграли эту", – написала разбитая горем мать.

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