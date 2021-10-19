200 обнаженных моделей снялись на берегу Мертвого моря. Видео

200 обнаженных добровольцев, покрашенных в белый цвет, устроили фотосессию на берегу Мертвого моря, чтобы привлечь внимание к его высыханию. Организовал инсталляцию американский художник – Спенсер Туника, который уже не первый раз организовывает подобный проект.

Люди выстроились в 20 рядов по 10 участников, а фотограф руководил процессом с высокой лестницы, сообщает The Times of Israel. Фотосессия была сделана для поддержки создания Музея Мертвого моря в Араде, Израиль (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

"Мертвое море исчезает, поэтому нам нужно найти способ поддержать уровень воды", – рассказали организаторы действа.

Белой краской воспользовались, чтобы показать цвет соли на теле. Активистов раздели и покрасили для проведения аналогии с соляными столбами из библейской легенды о Лоте. Спенсер говорит, что для полного смывания краски нужно три дня.

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Участники почти час простояли на острых камнях босиком, изредка меняя положения тела. Обнаженные модели смотрели сначала на восток, затем на запад и в конце на юг, следуя указаниям фотографа.

"Я люблю всех участников, пришедших рискнуть своим телом и репутацией. Они настоящие воины искусства и искатели приключений", – рассказал Спенсер Туника.

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