Не Египет и Турция: топ-5 'незаезженных' стран для отдыха во время пандемии

Многие украинцы, которые любят путешествия, во время пандемии коронавируса оказались практически в ловушке. Европа и Азия закрыты, на въезд в другие страны нужно сдавать тесты, а то и не один.

Турагенты предлагают отдых по системе "все включено" на территории отелей Египта и Турции. Но что делать, если ленивый пляжный отдых – это не ваше, и хочется получить максимум впечатлений от новой страны – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Грузия

Поесть хинкали, выпить чачи и закусить джонджоли можно уже сейчас. Грузия открыла границы для украинцев с условием предоставления в аэропорту отрицательного результата ПЦР-теста. Эта страна создана для многокилометровых прогулок по старому городу, фотографий архитектуры в стиле советского брутализма. Также можно отправиться в разноцветную пустыню Давид Гареджи, выпить той самой грузинской воды в городе Боржоми, расположившемся в ущелье, или прогуляться по Казбеги у подножия горы.

Для тех, кто хочет успеть покупаться в море, лучше ехать в Грузию в период с мая по сентябрь. Стоимость летнего отдыха начинается от 600$.

2. Кения

Эта африканская страна – одна из самых развитых на континенте. Но при этом здесь можно прочувствовать все прелести жизни в африканской саванне во время сафари. Для туристов открыты национальные заповедники Масаи Мира, Амбосели с лучшим видом на Килиманджаро, озера Накуру и Найваша и другие. Лучше планировать поездку в Кению на июль, время Великой миграции, когда многотысячные стада парнокопытных проходят тысячи километров в поисках новых пастбищ.

Для въезда в страну нужно иметь на руках негативный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 96 часов до прибытия. Кроме того, нужно заполнить электронную визу на официальном сайте.

3. Марокко

Марокко станет спасением для тех, кто ищет экзотический отдых на пороге Европы. В этой стране можно увидеть арки Легзиры, побывать в синем городе Шавене и опробовать сафари в пустыне. А еще в Марокко располагалась вилла легендарного кутюрье Ив Сен-Лорана. В целом, эта страна оставит удивительные воспоминания после поездки, которые будут греть всю жизнь.

На период карантина въезд в Марокко для граждан Украины закрыт до конца марта, однако есть все шансы, что эта страна откроется для туризма уже через несколько недель. Также отметим, что для посещения Марокко нужно отрыть однократную визу, стоимость которой составляет 60 долларов.

4. Черногория

Страна находится в Юго-Восточной Европе, среди скалистых гор на побережье Адриатического моря. Кроме пляжного отдыха, здесь есть природные достопримечательности, от которых захватит дух. К примеру, каньон Тары с его водопадами, скалами и стремительными порогами является самым глубоким каньоном Европы. Сюда съезжаются почитатели экстремальных видов спорта. Туристам в Черногории также стоит посетить городской парк Тивата и замок Буча в Пржно, исторические города Будву и Котор, где собраны жемчужины готической архитектуры.

Для посещения этой страны украинцам нужно сделать ПЦР-тест за 48 часов до вылета или тест на антитела (класса IgC).

5. Болгария

Многие знают, что в этом году горнолыжные курорты Болгарии были в разы дешевле украинского Буковеля. С летним отдыхом, сезон которого начинается в июне, дела обстоят также. Ценовая политика туров на пляжные курорты начинается от 200€ на двоих. Страна понравится и туристам, которые любят прогуляться среди исторических достопримечательностей. Их ждут Рильский монастырь, монастырь Аладжа, соборы и мечети, а также Несебр, который стал музеем.

К началу туристического сезона для всех иностранцев Болгария ввела единые правила: иметь при себе негативный результат теста ПЦР или документ о наличии антител.

OBOZREVATEL ранее писал: