Эти 8 музеев мира нужно посетить каждому хотя бы раз в жизни

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Места
3,1 т.
Величайшие музеи мира захватывают своими экспонатами

Современные музеи предлагают множество интерактивных и интересных развлечений для посетителей. Всемирно известные выставки сочетают удивительную историческую архитектуру и художественное мировое наследие: от религиозных памятников Ватикана до новейших галерей Нью-Йорка.

OBOZREVATEL собрал восемь музеев, которые стоит посетить каждому. В этих зданиях хранятся самые ценные экспонаты человечества.

Британский музей, Лондон – Великобритания

Британский музей иллюстрирует историю развития человечества.

Британский музей хранит около семи миллионов предметов, которые демонстрируют туристам мировую культуру со времен зарождения человечества до наших дней. Экскурсия по музею предлагает посетителям окунуться в историю и прикоснуться к ней.

Музей Гуггенхайма, БильбаоИспания

Музей в Испании похож на космический корабль.

Музей Гуггенхайма посвящен новоисторическому искусству. Он расположен на берегу реки Нервион и снаружи выглядит очень современно. Покрытые титаном стены создают впечатление космического корабля. Обычных картин и скульптур здесь немного. Музей демонстрирует художественные современные инсталляции и цифровые аудиовизуальные работы.

Королевский музей, Онтарио – Канада

Удивительный музей истории и искусства Канады.

Королевский музей – самый большой памятник истории, искусства и культуры Канады. Здесь хранится шесть миллионов экспонатов, среди которых останки динозавров, азиатские ковры, вазы, оружие, картины известных европейских художников, статуи Будды и многое другое. Здание в стиле неоромантизма окрестили "символом нового Торонто XXI века".

Музей Сумайя, Мехико – Мексика

Мексиканский музей сочетает космическую архитектуру и редкие экспонаты.

Частный музей и институт культуры в Мехико состоит из двух зданий. Снаружи 46-метровое сооружение покрыто 16 тысячами алюминиевых шестиугольников. В основу экспозиции легло частное собрание картин миллиардера Карлоса Слима, которое включает работы известных художников и скульпторов, предметы прикладного искусства и артефакты доколумбовой эпохи.

Музеи Ватикана

Музей в Ватикане – самый большой в мире.

Музеи Ватикана основал Папа Юлий II. Комплекс включает 52 галереи, которые являются одними из крупнейших в мире. В коллекции живописи и скульптур представлены эксклюзивные произведения Рафаэля, Тициана и Караваджо.

Самые известные залы музея – галерея карт и гобеленов, а также всемирно известная Сикстинская капелла. Часовня украшена экспозициями выдающихся мастеров Перуджино, Боттичелли и Микеланджело.

Музей д'Орсэ, Париж – Франция

В музее хранится самая большая коллекция импрессионистических картин в мире.

Музей д'Орсэ расположен на берегу реки Сены. Выдающаяся парижская достопримечательность функционирует в здании бывшего железнодорожного вокзала. Интерьер подчеркивает его предназначение: экспозиции находятся в большом зале, а солнечный свет проникает сквозь панорамную крышу. Музей д'Орсэ сосредоточился на искусстве конца XIX – начала XX века. Сейчас здесь сохраняют самую большую в мире коллекцию импрессионистических экспозиций.

Музей Метрополитен, Нью-ЙоркСША

В Метрополитене США собраны экспозиции со всего мира.

В музее Метрополитен посетители найдут артефакты, как палеолита так и современного поп-арта. Здесь собраны коллекции, которые считаются эксклюзивными памятниками истории. В музее собрана одежда, которую носили люди со всего мира. Есть также экспозиции европейского искусства. Но главное место все же занимают экспонаты американской истории.

Музей Рейксмузеум, АмстердамНидерланды

Музей в Нидерландах состоит из 200 залов.

Рейксмузеум – главный музей Нидерландов. Он расположен в замке неоготического стиля с величественными башнями и скульптурными рельефами. Тут собраны экспозиции великих голландских художников Рембрандта, Вермеера, де Хоха и многих других. Музей за один день невозможно обойти, ведь он состоит из 200 залов.

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