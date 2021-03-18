Эти 8 музеев мира нужно посетить каждому хотя бы раз в жизни

Современные музеи предлагают множество интерактивных и интересных развлечений для посетителей. Всемирно известные выставки сочетают удивительную историческую архитектуру и художественное мировое наследие: от религиозных памятников Ватикана до новейших галерей Нью-Йорка.

OBOZREVATEL собрал восемь музеев, которые стоит посетить каждому. В этих зданиях хранятся самые ценные экспонаты человечества.

Британский музей, Лондон – Великобритания

Британский музей хранит около семи миллионов предметов, которые демонстрируют туристам мировую культуру со времен зарождения человечества до наших дней. Экскурсия по музею предлагает посетителям окунуться в историю и прикоснуться к ней.

Музей Гуггенхайма, Бильбао – Испания

Музей Гуггенхайма посвящен новоисторическому искусству. Он расположен на берегу реки Нервион и снаружи выглядит очень современно. Покрытые титаном стены создают впечатление космического корабля. Обычных картин и скульптур здесь немного. Музей демонстрирует художественные современные инсталляции и цифровые аудиовизуальные работы.

Королевский музей, Онтарио – Канада

Королевский музей – самый большой памятник истории, искусства и культуры Канады. Здесь хранится шесть миллионов экспонатов, среди которых останки динозавров, азиатские ковры, вазы, оружие, картины известных европейских художников, статуи Будды и многое другое. Здание в стиле неоромантизма окрестили "символом нового Торонто XXI века".

Музей Сумайя, Мехико – Мексика

Частный музей и институт культуры в Мехико состоит из двух зданий. Снаружи 46-метровое сооружение покрыто 16 тысячами алюминиевых шестиугольников. В основу экспозиции легло частное собрание картин миллиардера Карлоса Слима, которое включает работы известных художников и скульпторов, предметы прикладного искусства и артефакты доколумбовой эпохи.

Музеи Ватикана

Музеи Ватикана основал Папа Юлий II. Комплекс включает 52 галереи, которые являются одними из крупнейших в мире. В коллекции живописи и скульптур представлены эксклюзивные произведения Рафаэля, Тициана и Караваджо.

Самые известные залы музея – галерея карт и гобеленов, а также всемирно известная Сикстинская капелла. Часовня украшена экспозициями выдающихся мастеров Перуджино, Боттичелли и Микеланджело.

Музей д'Орсэ, Париж – Франция

Музей д'Орсэ расположен на берегу реки Сены. Выдающаяся парижская достопримечательность функционирует в здании бывшего железнодорожного вокзала. Интерьер подчеркивает его предназначение: экспозиции находятся в большом зале, а солнечный свет проникает сквозь панорамную крышу. Музей д'Орсэ сосредоточился на искусстве конца XIX – начала XX века. Сейчас здесь сохраняют самую большую в мире коллекцию импрессионистических экспозиций.

Музей Метрополитен, Нью-Йорк – США

В музее Метрополитен посетители найдут артефакты, как палеолита так и современного поп-арта. Здесь собраны коллекции, которые считаются эксклюзивными памятниками истории. В музее собрана одежда, которую носили люди со всего мира. Есть также экспозиции европейского искусства. Но главное место все же занимают экспонаты американской истории.

Музей Рейксмузеум, Амстердам – Нидерланды

Рейксмузеум – главный музей Нидерландов. Он расположен в замке неоготического стиля с величественными башнями и скульптурными рельефами. Тут собраны экспозиции великих голландских художников Рембрандта, Вермеера, де Хоха и многих других. Музей за один день невозможно обойти, ведь он состоит из 200 залов.

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