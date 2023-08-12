Не делайте так! "Вирусный" лайфхак для путешественников назвали опасным: вас могут не пустить на рейс

Самой сложной задачей в подготовке к отпуску является упаковка чемодана. Путешественники с опытом часто делятся лайфхаками, которые помагают сэкономить место. Впрочем, некоторые из них оказались небезопасными.

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В Тик-Токе завирусилось видео о том, как упаковывать лекарства в путешествие. "Лайфхакеры" решили положить таблетки в пустую коробку из-под леденцов "Тик-Так", поскольку она занимает меньше места, чем банка с лекарствами. Это делать категорически запрещено.

"В то время как маленький контейнер может поменьше занимать места в багаже, большинство стран требуют, чтобы туристы хранили лекарства в оригинальной упаковке во время поездок за границу", – сказал Стив Браунетт-Гейл из фармацевтической упаковочной фирмы Origin.

Служба безопасности аэропорта не в состоянии идентифицировать лекарства, если они не находятся в оригинальной упаковке или если этикетка не прозрачна или не разборчиво написана. Маркировка на лекарствах – это как паспорт для пассажира, является обязательной.

Работники аэропорта могут запросить дополнительную информацию или документацию, задерживая или мешая сесть на рейс. Эксперты добавляют, что перед полетом следует проверить список разрешенных лекарств, которые можно перевозить к месту вашего назначения.

Некоторые таблетки, которые продаются только с разрешения врача, нельзя перевозить и на таможне будут воспринимать это как попытку нарушить закон. Незнание не освобождает от ответственности.

Примерами контролируемых лекарстваявляются диазепам, кодеин, морфин и фентанил, которые в народе называют "наркотиками" и выдают только по красному рецепту.

Ранее OBOZREVATEL писал об ошибках, которые нельзя допускать во время первой поездки в Таиланд. У путешественников могут быть проблемы с законом, поскольку в стране проверяют даже соцсети приезжих.

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