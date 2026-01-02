Названы лучшие страны мира, где в 2026 году могут найти тихую гавань пенсионеры

Если вы когда-либо рассматривали возможность переезда за границу для выхода на пенсию , есть несколько факторов, которые следует учесть. К счастью, ежегодный отчет International Living о направлениях путешествий включает самые важные факторы, от стоимости жизни до легкости переезда. Среди основных учитываемых факторов - визовые правила, доступ к здравоохранению и климат страны.

Видео дня

Индекс можно рассматривать как "систему принятия решений", которая позволяет сузить выборку из 195 стран (признанных Организацией Объединенных Наций) до 10 лучших мест для выхода на пенсию, пишет Express.

Мексика

Культура. Живописные пляжи, потрясающая архитектура и гостеприимная атмосфера позволяют этой стране войти в пятерку лучших мест для переезда пенсионеров в 2026 году.

Финансы. Стоимость жизни низкая, многие люди комфортно живут примерно на 1500 долл в месяц, включая арендную плату и счета.

Запись на прием к врачу обычно доступна в течение 24 часов, что делает услугу быстрой, ведь англоязычные врачи, стоматологи и специалисты обычно встречаются в центрах для экспатов.

Португалия

Культура. В Алгарве, на юге, тепло круглый год, но привлекает не только погода, но и радушие тамошних жителей.

Финансы. Арендная плата в таких городах, как Лиссабон и Порту, стоит около 1700 долл за однокомнатную квартиру. Между тем ипотека доступна, если вы можете ее погасить до 75 лет.

Здравоохранение. Будьте готовы платить чуть более 135 долл в месяц за частную медицинскую помощь, но также доступна бесплатная государственная.

Коста-Рика

Культура. Рай для любителей природы, медленный темп жизни и много вечеров на пляже, наблюдая закат.

Финансы. Питайтесь недорого, выбирая местные продукты вместо импортных. Что касается расходов на проживание, то ожидается, что они будут составлять от 2000 долл. в месяц на человека.

Здравоохранение. Существует государственная система здравоохранения, но приемы в несрочных случаях могут быть длительными. Для этого доступна частная медицинская помощь.

Панама

Культура. Панама предлагает много возможностей для тех, кто туда переезжает, благодаря своему дружелюбию, активному сообществу экспатов и ярким пейзажам.

Финансы. Если вы получаете пенсию не менее 1000 долл в месяц, программа Pensionado предоставляет гражданам-пенсионерам скидки на счета за электроэнергию и медицинское страхование.

Здравоохранение. Существует выбор государственной или частной медицинской помощи, последняя из которых предлагает современные удобства и персонал, говорящий на английском языке.

Греция

Культура. Яркая община, неторопливые дни и шумные вечера являются обычным явлением по всей Греции.

Финансы. Аренда трехкомнатного дома с видом на море может стоить всего 1200 долл в месяц, но покупка жилья постоянно дорожает.

Здравоохранение. Вы можете платить около 300 долл в месяц за частную медицинскую помощь (для двух человек), чтобы получать хороший уход.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, куда лучше поехать в путешествие, если вы планируете путешествовать в одиночку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.