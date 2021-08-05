На Арабатской стрелке обнаружили полутораметрового крокодила

В водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера на Арабатской стрелке, двое отдыхающих обнаружили крокодила. В заросшем камышом месте рептилия ела утку.

На место прибыли правоохранители, они осмотрели озеро и увидели морду крокодила, торчащую из воды, пишет Укринформ. Территорию стали охранять шесть полицейских.

Власти Херсонской области вместе с полицией решают, каким образом можно поймать животное.

Как отметил заместитель начальника отдела коммуникации ГУЧП в Херсонской области Виталий Байдаров, пока никто не заявил о том, что у него пропал крокодил.

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К слову, крокодилы встречаются в основном в тропических низинах, но аллигаторы обитают в более холодных регионах на юго-востоке США и в реке Янцзы в Китае.

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