Минус 1350 оккупантов и три десятка артсистем: Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 237 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Также ликвидировали и ранили около 1350 захватчиков.

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Общие потери живой силы войск агрессора с начала полномасштабной войны составляют примерно 708 890. Обновленные по состоянию на 10 ноября данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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