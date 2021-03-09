Макаревич отправился в далекую Африку и показал впечатляющие кадры

Российский музыкант, основатель и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич отправился в Африку, откуда показал уникальные снимки.

Так, на своей странице в Instagram он опубликовал несколько фото, на которых запечатлел местные виды, а также похвастался новым нарядом "настоящего путешественника" (чтобы смотреть фотографии, проскролльте до конца страницы).

"Настоящий путешественник всегда должен быть готов ко встрече со львом. Или зеброй", – подписал знаменитость кадр, на котором позировал в светло-коричневой шляпе.

На следующем снимке артист продемонстрировал бескрайнюю дорогу Танзании, где вдали виднелись величественные горы.

Фанаты оценили невероятные пейзажи, также в комментариях они желают звезде приятного отдыха и хороших впечатлений:

"Доброго пути вам!", "Какой вид классный", "Вы с гитарой? Надо воспевать такую красоту", "Хорошей дороги!".

Напомним, Андрей Макаревич – советский и российский музыкант, певец, поэт, композитор, художник, продюсер, телеведущий, основатель и лидер рок-группы "Машина времени".

Как сообщал OBOZREVATEL, названы лучшие места для отдыха в 2021 году для вакцинировавшихся. Некоторые страны Европейского Союза уже признают паспорт вакцины, поэтому появился список лучших направлений для путешественников.