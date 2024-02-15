Команда Blog360 продолжает путешествовать по Украине. На этот раз мы посетили Черкассы. Роскошные пляжи, крутые парки, интересные музеи, фантастические виды на величественный Днепр и даже кунг-фу. Все это о городе в самом сердце Украины.

Знакомство с Черкассами мы начали с Холма Славы – мемориала, увековечивающего память о жителях Черкасс, погибших в годы Второй мировой войны. Позже мы посетили Площадь Славы, где можно почтить павших воинов в боях за Украинскую Независимость.

В центре Черкасс мы встретили буддистский храм, который считается одним из самых больших в Европе. Интересно, что здесь действует школа боевых искусств. Все началось с поездки вдохновителя этого храма Владимира Скубаева в Лаос. Там он решил, что по возвращении в Украину откроет школу кунг-фу. Эта локация окутана многими легендами и мистической атмосферой.

Черкассы поразили нас своими пляжами и пейзажами. Едва ли не лучшая в Украине панорама на Днепр открывается со смотрового колеса в парке "Сосновый бор". Кременчугское водохранилище здесь, как на ладони! Если однажды посетите Черкассы, то обязательно посмотрите на эту красоту своими глазами.

Развивая тему черкасских пляжей, стоит заметить, что нас очень увлек сапбординг. В Cherkasy SUP Station, на Мытницком пляже, мы отвели душу и вдоволь поплавали на сапах. Если вы многое об этом слышали, давно хотели попробовать, но постоянно откладывали, то это ваш шанс.

В Черкассах мы посетили полдесятка заведений и каждое из них порадовало: The Room ароматным кофе и сладостями, Pasta la vista, baby топовыми итальянскими блюдами, Mimosa Brooklyn Pizza фирменной пиццей, Daddy Smoke прекрасным пейзажем и вкусным гриль-меню.

Две едва ли не самые известные фигуры, появившиеся на свет на черкасской земле – Тарас Шевченко и Василий Симоненко. Об обоих выдающихся земляках много упоминаний в черкасских музеях, в частности, в краеведческом и художественном. А еще здесь тысячи действительно уникальных экспонатов. Искусство, археология, этнография, историческое наследие, современный период – все это умещается в этих зданиях, изучить которые за день просто невозможно.

У Черкасс есть собственный стиль и неповторимый вайб: сочетание консерватизма, простоты, уюта и ощущения глубины исторического наследия. Благодаря Черкассам мы заметили, что города с большими водоемами живут своей особой жизнью. Здесь красивая набережная, фантастические виды, улыбающиеся дети, которые веселятся на пляжах, прыгают с пирса и ловят рыбу. Жители таких городов просто кайфуют, ведь рядом есть вода. И она наполняет эти города и этих людей особой энергией и легкостью. И эти люди кажутся еще более счастливыми.

Путешествуйте и узнавайте Украину!