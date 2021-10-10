Магические числа, которых избегают авиакомпании

Недавно пассажир авиакомпании RyanAir Том Коттер поделился в сети интересным замечанием. На его рейсе не было 13 ряда. "Что это? Суеверия? Наверное, нет", – написал мужчина. OBOZREVATEL узнал истинную причину.

Дело в том, что пропускать 13 ряд – сложившаяся традиция производства самолетов. В большинстве европейских стран это число имеет яркий негативный оттенок. Ряда с таким номером нет в Air France и Iberia.

Некоторые авиакомпании пропускают еще число 17. Все потому, что его римское написание – XVII похоже на латинскую анаграмму VIXI, которая примерно переводится как "моя жизнь приблизилась к концу". В неудачу семнадцатки верят в Италии и Бразилии.

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Авиалинии, работающих на китайском рынке, пропускают 14 ряд. Ведь в языке этого восточного народа 14 звучит очень похоже на слово "умрет".

Прислушиваются к таким суевериям не только авиакомпании. Некоторые отели, поезда и даже круизные лайнеры совсем не используют "плохие" числа.

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