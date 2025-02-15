Есть ли альтернатива сервису в Буковеле и ценам в Карпатах? Сравниваем стоимость и ищем лучшие варианты

Выбирая отель для зимнего отдыха в Карпатах, мы ориентируемся на популярные и рекомендованные направления. Так мы хотим снизить риск мошенничества, неоправданных надежд и неприятных приключений во время отпуска. Курорт Буковель уже давно стал мастодонтом горнолыжного отдыха в Украине, подняв уровень услуг к качеству европейских (на самом деле выше). Благодаря удачной маркетинговой рекламе и отсутствию времени исследовать другие варианты, украинцы готовы закрывать глаза на постоянное строительство, не такой уж чистый воздух, разве что высоко в горах, просто космические цены на питание и даже высокий уровень травмированности на современно оборудованных горнолыжных трассах. Не находит тот, кто не ищет. Предлагаем сравнить зимний отдых в Буковеле с местами рядом, которые могут стать вашей следующей локацией для отдыха.

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Татаров (село Яблуниця)/Буковель

Между этими двумя локациями 15-20 минут на авто или маршрутке, все развлечения, вблизи курортного городка Буковель, доступны жителям Татарова. Еще и, по секрету, много впечатлений Буковеля расположено за пределами городка, так что добраться придется все равно.

Если с доездом ситуация +/– одинаковая, с жильем ситуация иная. Если в Буковеле гостиница такого уровня начинается с отметки 12 000 грн за двухместный номер в сутки, то у Татаров или с.Яблуницы, двухместный номер с видом на горы, до которых "рукой достать" может стоить от 8000 грн (цены на конец февраля. – Ред.).

Wood Hotel Resort&Spa

Рассмотрим возможности и стоимость отдыха в Татарове на примере отеля Wood Hotel Resort&Spa. Расположение отеля достаточно удачное, чтобы сразу почувствовать атмосферу горного отдыха и изменить картинку городского хаоса на возвышенности, покрытые снегом смереки, белоснежные горные волны и просторы долин Западной Украины.

Отель новый со своим авторским стилем, в котором вы будете чувствовать себя по-домашнему уютно и комфортно.

Кроме природной картинки, вас ожидает современный дизайн и стиль четырехэтажного гостиничного комплекса с бассейном под открытым небом с подогревом, спа–комплексом для оздоровления и лечебных процедур (скоро открытие), а также стильный просторный ресторан с разнообразными блюдами в меню и, что самое главное, с приятными ценами.

К примеру, двухместный номер в отеле Wood Hotel с видом на горы, в последние дни января, стоял 4600 грн за одну ночь. Бронируя номер вы получаете паркинг место автоматически. А теперь самое интересное.

Удобства номера включают:

телевизор,

WI-FI везде,

тапочки+халат+полотенце на каждого гостя (отдельно для бассейна);

косметические наборы для ванной;

фен;

мини–бар.

В стоимость уже включены завтраки, что позволит утру начаться спокойнее и вкуснее. Арендовать горнолыжное оборудование можно прямо в отеле, по цене ниже спусков Буковеля с гораздо лучшим качеством, а самое ценное: вам будет где его сушить и хранить бесплатно. Отель позаботился об отдельном шкафу для каждого номера, с современным сушильным оборудованием и достаточным пространством.

Также в стоимость номера войдет :

свободный доступ к бассейну с подогревом;

доступ в игровую комнату.

Вам будет чем заняться и как расслабиться, после зимних активных видов спорта.

Самое интересное то, что все развлечения курорта Буковель находятся в 15 минутах езды от отеля и да, трансфер от самого отеля обойдется значительно дешевле, чем городское такси. Вдобавок отель дарит скидки на самые крутые развлечения курорта Буковель, что предоставит еще больше возможностей для отдыха.

К чему можно "рукой достать"?

Остановившись в отеле Wood Hotel, вы можете добавить к списку впечатлений:

Пивоварня 9.6 км (13 мин),

Подъемник №1 9.4 км (13 мин),

Перевернутый дом 3.5 км (4 мин),

Гора "Хомяк" 4.2 км (1.5 ч),

Яблуницкий перевал 10 км (9 мин),

Водопад "Женецкий Гук" 11 км (17 мин),

Дино Парк 3.5 км ( 4 мин),

Сувенирный рынок 3.5 км (4 мин),

Водопад "Пробой" 23 км (25 мин),

Сувенирный рынок 22 км (24 мин),

Пивоварня 8.4 км (8 мин),

Гора "Говерла" (1.3 год),

Пивоварня 12 км (12 мин),

Гора "Рокита" 24 км (47 мин).

Что с питанием?

Высокие цены на питание в ресторанах и кафе города Буковель стали "дергать глаз" последние 5 лет. Это касается и небольших кафе и даже обычных магазинов. Средний ценник в ресторанах начинается от 600 – 700 грн на одного человека (без алкоголя), а питаться нужно как минимум 2 раза в сутки, если ты взрослый человек. Если это семейный отдых, питание на день может обходиться по цене проживания суток в отеле, даже с включенным завтраком.

Ресторан отеля Wood Hotel Resort&Spa предлагает своим гостям широкий выбор блюд в меню и напитках за барной стойкой. Сервис обслуживания высокий, а средний ценник не выше ресторанов Киева, Одессы или Львова. Детский обед можно определить суммой 300 – 400 грн, взрослый средний чек без алкоголя от 400 – 500 грн. Оформление блюд изысканное и аппетитное.

Отдельно стоит остановиться на завтраках, качество и разнообразие которых превышает топовые сетевые гостиницы за границей. Поверьте, они вас точно удовлетворят и удивят. Чего стоят только сырники от шеф-повара! Как принято на курорте Буковель, шампанское к завтраку здесь тоже есть.

Выводы

Вы можете значительно выиграть в деньгах, сохранив возможности и развлечения , поселяясь в ближайших городках в Буковель. В процессе поиска жилья должна выигрывать та гостиница, в которой количество включенных в стоимость бронирования номера услуг больше, как в отеле Wood Hotel Resort&Spa. Тогда ваш отдых будет достаточно насыщенным и не столь затратным.

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