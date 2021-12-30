Злая белка атаковала город в Британии: кусает людей до крови, пугает животных. Фото 'гремлина'

В небольшом городке в Британии бродячая белка "терроризировала" местных жителей своими нападениями. Пушистое животное искусало большое количество людей и их домашних питомцев. Некоторым из них пришлось делать уколы от столбняка. Жертвы грызуна прозвали своего обидчика "гремлином" в честь популярного мифического существа.

Атаки сумасшедшей белки начались в округе на севере Англии еще до Рождества, однако на праздничных выходных "гремлин" напал на 18 человек всего за 48 часов. Издание Мetro сообщает, что изначально грызун был вполне дружелюбен, а летом и до самой зимы его подкармливала орешками 65-летняя местная жительница Коррин Рейнольд.

Пенсионерка вскоре заметила, что животное, поселившееся у нее в саду, начало нападать на прохожих, которые выбрасывали мусор в урны, бросаться на людей с крыш и деревьев, пугать и гоняться за детьми и пожилыми жителями.

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"Боюсь, что эта белка не такая дружелюбная и добрая, как я могла подумать. Она настоящая негодяйка. Мне кажется, что она чем-то болеет. Возможно, у нее в голове есть некая опухоль", – прокомментировала Коррин.

Грызун оставлял у своих жертв серьезные травмы: болезненные укусы, кровавые порезы на лице и шрамы на руках.

42-летняя Шери Робинсон рассказала журналистам: "Белка напала на меня, когда я открыла мусорный бак. Она пыталась достать оттуда еду и решила, что я хочу помешать ей. У меня следы от зубов на верхней и нижней части пальца. Она вписалась в мою кожу как булавка. Было очень больно".

Еще один пострадавший, 34-летний Скотт Фелтон, "познакомился" с белкой, когда вышел курить к себе во двор. Местный "гремлин" прыгнул на столик, который стоял на улице", а после этого неожиданно накинулся на мужчину и прокусил ему руку.

"Все было так быстро и неожиданно. Мне пришлось пойти в больницу, где врачи срочно сделали мне прививку от столбняка", – вспомнил британец.

Позже Рейнольд удалось заманить животное в ловушку и передать соответствующим службам. Жители вздохнули с облегчением, когда пушистый "террорист" исчез из их города.

В благотворительной организации, которая занималась вопросом "ареста" белки сообщили, что выпускать животное обратно в дикую природу незаконно, поэтому его, к сожалению, пришлось усыпить.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Новой Зеландии живет кот-клептоман с серьезной криминальной историей по имени Кит. Он держит в ужасе окрестности пригорода Крайстчерч. Пушистый злодей уже успел украсть у местных жителей женские черные трусики, кружевной бюстгальтер, туфли, брендовые кроссовки и многое другое. Однако полиция обратила внимание на вора только после того, как он принес своим хозяевам трубку для курения наркотиков и пакетик с белым порошком.