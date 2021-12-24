Кот держит в ужасе целый район в Новой Зеландии: носит наркотики и ворует все, что видит. Фото 'террориста'

В Новой Зеландии живет кот-клептоман с серьезной криминальной историей по имени Кит. Он держит в ужасе окрестности пригорода Крайстчерч. Пушистый злодей уже успел украсть у местных жителей женские черные трусики, кружевной бюстгальтер, туфли, брендовые кроссовки и многое другое. Однако полиция обратила внимание на вора только после того, как он принес своим хозяевам бонг (устройство для курения конопли) и пакетик с белым порошком.

Джинни и Дэвид, владельцы пятилетнего черного кота, установили возле дома коробку, в которую складывают все, что приносит их питомец с улицы, пишет издание Stuff. Рядом с ней повесили табличку с извинениями. Соседи приходят туда и забирают личные вещи.

Иногда по ночам Кит приносит домой до шести предметов, а порой его улов настолько велик, что он не может пронести его через кошачью дверь, поэтому выбрасывает украденное на газоне или тротуаре.

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Отчаявшиеся владельцы Кита пытались держать преступника под домашним арестом, однако тот все равно сбегал за новыми приключениями. Вор нагло проникает в дома через окна и кошачьи двери глубокой ночью, а наткнувшись на все, что попадется под его лапы, немедленно забирает это домой.

"Больше всего он любит кроссовки Nike или Adidas, а еще женские купальники и перчатки. Я предложила ему приносить бриллианты или наличку, однако этого пока не произошло", – пошутила хозяйка кота.

Джинни особенно обеспокоилась после того, как Кит принес домой наркотики и трубку для курения марихуаны. Этот инцидент привлек внимание местной полиции. Правоохранители пообещали разобраться в деталях и обстоятельствах произошедшего.

К счастью, у владельцев кота и всех жертв его преступлений хорошие взаимоотношения. Соседи находят выходки печально известного животного забавными.

Изучив поведение Кита, Джинни предполагает, что у него могут быть бирманские гены. Этой породе может очень быстро наскучить однообразие, поэтому они начинают искать шалости.

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