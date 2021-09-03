7 загадочных и жутких находок, обнаруженных на дне водоемов. Фото

Мировой океан хранит очень много тайн, ведь ученые исследовали только 5% его территории. Благодаря современным подводным экспедициям можно заглянуть глубже и увидеть то, что сотни лет скрывалось от человечества.

OBOZREVATEL собрал фото жутких находок на дне океана, которые удивят каждого. Водолазы нашли не только загадочные древние сооружения и остатки загадочных существ, но и затонувшие пиратские корабли.

На пляже Флориды отдыхающие нашли глазное яблоко неизвестного существа.

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В бассейне Карибского моря вблизи западного побережья Гренады прямо в воде расположены таинственные скульптуры детей, которые держатся за руки.

Неподалеку от побережья Флориды находится "Мемориальный риф Нептуна". На дне океана много цементных статуй животных и древних людей. Здесь распространен водный туризм, но на подобное путешествие решаются только смелые туристы.

Об озере Роопкунд в Индии ходит много легенд. Ведь никто не может объяснить, откуда на его территории появилось тысячи человеческих скелетов.

В Мексиканском заливе утонул корабль 200 лет назад. В 2019 году ученые нашли остатки деревянного судна. Исследователи подозревают, что он принадлежал пиратам.

Тюрьму Руммо в Эстонии построили еще в 1940-м году рядом с карьером, где добывали известь. С годами вода прорвала дамбу и затопила здания. Сейчас это место для дайверов-экстремалов.

В заливе Нуадибу в Мавритании находится одно из крупнейших кладбищ кораблей.

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