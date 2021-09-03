7 загадочных и жутких находок, обнаруженных на дне водоемов. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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На дне водоемов лежат жуткие вещи, которые напугают каждого

Мировой океан хранит очень много тайн, ведь ученые исследовали только 5% его территории. Благодаря современным подводным экспедициям можно заглянуть глубже и увидеть то, что сотни лет скрывалось от человечества.

OBOZREVATEL собрал фото жутких находок на дне океана, которые удивят каждого. Водолазы нашли не только загадочные древние сооружения и остатки загадочных существ, но и затонувшие пиратские корабли.

На пляже Флориды отдыхающие нашли глазное яблоко неизвестного существа.

Во Флориде огромный глаз оказался на пляже.
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В бассейне Карибского моря вблизи западного побережья Гренады прямо в воде расположены таинственные скульптуры детей, которые держатся за руки.

Подводный мир бухты Морлинере пугает даже профессиональных водолазов.

Неподалеку от побережья Флориды находится "Мемориальный риф Нептуна". На дне океана много цементных статуй животных и древних людей. Здесь распространен водный туризм, но на подобное путешествие решаются только смелые туристы.

Во Флориде в океане есть кладбище.

Об озере Роопкунд в Индии ходит много легенд. Ведь никто не может объяснить, откуда на его территории появилось тысячи человеческих скелетов.

Озеро скелетов Роопкунд находится в Индии.

В Мексиканском заливе утонул корабль 200 лет назад. В 2019 году ученые нашли остатки деревянного судна. Исследователи подозревают, что он принадлежал пиратам.

В Мексиканском заливе часто случаются аварии.

Тюрьму Руммо в Эстонии построили еще в 1940-м году рядом с карьером, где добывали известь. С годами вода прорвала дамбу и затопила здания. Сейчас это место для дайверов-экстремалов.

В Эстонии есть затопленная тюрьма советских времен.

В заливе Нуадибу в Мавритании находится одно из крупнейших кладбищ кораблей.

В Мавритании есть кладбище, где лежат сотни кораблей.

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