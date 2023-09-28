Жители Крыма не очень рады видеть российских туристов: пропагандисты RT показали статистику

Россияне "вынуждены" отказаться от зарубежной роскоши и искать туристические места для отдыха в пределах своей страны. Новыми курортами стали Краснодарский, Камчатский и Ставропольский края, Республика Дагестан, Алтай, Калининградская область и аннексированный украинский полуостров Крым. Да, выбор большой и богатый, но россиянам не стоит крутить носом.

Впрочем, даже местные жители страдают от наглости российских туристов. Пропагандистское медиа RT обнародовали результаты опроса, проведенные аналитиками, и обнаружили, как местные "лакшери" курортов относятся к отдыхающим.

Так, самыми гостеприимными туристическими регионами назвали Камчатку, Дагестан и Ставропольский край. Туристам-соотечественникам якобы рады 74%, 60% и 53% местных жителей соответственно. Крым в этом рейтинг пасет задних.

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Согласно данным, усталость от отдыхающих в этом году больше свойственна населению Краснодарского края. "Самыми раздражительными факторами (не только на Черноморском побережье, но и в других рассмотренных туристических регионах), судя по словам местных жителей, являются несоблюдение приезжими норм общения и внешнего вида, неуважение к местным и обслуживающим персоналам, нечистоплотность", – объяснили эксперты.

Кроме того, согласно результатам опроса, от 33 до 39% жителей субъектов России, на территориях которых есть заповедные зоны, считают, что природу пора защищать от туристов.

По словам аналитиков, идею закрыть территории российских природных заповедников чаще одобряют жители Алтая (39%), в Крыму экология охранных зон беспокоит 38% жителей, а в Калининградской области идея оградить заповедники от нашествия туристов нравится 37% опрошенных.

В общей сложности в опросе приняли участие по 300 представителей экономически активного населения Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краев, Республик Дагестан, Алтай, Калининградской области и аннексированного Крыма.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как россияне массово убегают из Севастополя после ракетных атак: в отелях осталось максимум 10% туристов.

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