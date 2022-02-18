Лучшие пляжные направления 2022: топ стран, где можно поплавать в море уже сейчас

Зимой тоже невероятно хочется на море. К счастью, это не проблема, ведь в некоторых странах сейчас отличное время для пляжного сезона. OBOZREVATEL подобрал 5 лучших направлений января-февраля 2022 года.

Однако следует помнить, что по миру сейчас распространяется опасный штамм коронавируса – Омикрон. Поэтому многие страны постепенно до сих пор имеют ограничения. Ознакомиться с актуальной информацией можно с помощью интерактивной карты консульской службы Украины.

Интересное туристическое направление зимой пользуется особой популярностью. Больше всего туристов привлекает райский остров Занзибар. В январе-феврале здесь очень тепло. Температура воздуха достигает 30 градусов, вода прогревается до 28. Кроме этого здесь много исторических локаций, на которые можно посмотреть в свободное время.

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Самый большой плюс отдыха в Танзании – относительно низкие цены. При этом острова страны славятся невероятными пляжами и видами. А вот кухня здесь достаточно посредственная. Найти что-нибудь вкусное и интересное очень трудно. В основном готовят из риса, морепродуктов и бобовых.

Лакшери отпуск нужно точно проводить на Мальдивских островах. Это лучшее место для спокойного и размеренного отдыха на белом песочке под пальмами. При этом уровень обслуживания здесь поразительный, но и цены соответствующие. Конечно, неплохо сэкономить можно, если не покупать готовый тур, а устраивать все самостоятельно.

Единственный важный минус – это количество туристов. В начале января здесь много людей, приехавших провести на островах праздника. А в феврале – множество пар, желающих жениться на Мальдивах в День Святого Валентина. После этих дат у вас есть отличная возможность отдохнуть с люксом и умеренным бюджетом.

Яркая кубинская зима удивит любого иностранца. Тем более что в январе-феврале страна может похвастаться комфортной температурой. Воздух прогревается до 25 градусов, а вода даже до 26. Океаническое побережье в это время практически свободно от туристов, а цены в отелях значительно ниже обычного.

Кроме этого, на Кубе много развлечений, которые сделают отдых еще интереснее. Среди наилучшего – клубы с зажигательными танцами и многочисленные пабы. Однако будьте осторожны, туристы часто становятся жертвами грабителей.

В январе-феврале на Доминикане начинается самый высокий сезон. Почти все отели в это время работают по системе all inclusive, открываются десятки туристических ресторанов и развлекательных заведений. Днем температура воздуха поднимается до 30 градусов. Но из-за небольшого ветра жара не истощает так сильно.

Но есть свои минусы. Именно в этот период курорты страны стоят заоблачно дорого. Если в другое время еще есть варианты бюджетного отдыха, то зимой найти недорогую гостиницу практически невозможно.

Эту страну для отпуска чаще всего выбирают жители США и Канады. Потому и цены здесь рассчитаны именно на них. А это значительно дороже стандартного отдыха в Египте или Турции. Но те, кто отдыхал в Мексике, говорят, что это того стоит.

Хорошие пляжи, большой выбор экскурсий и развлечений, а также высокий уровень обслуживания делают курорт желанным для многих туристов. Однако в январе-феврале здесь очень жарко. Хотя термометр показывает 28-30 градусов, ощущаются они как все 40. Ветра почти нет, да и в тени от палящего солнца не спрятаться.

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