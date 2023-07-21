Водопады, каньоны и черный песок: чем поражает туристов Пуэрто-Рико

Кусочек рая среди Карибского моря. Именно так можно описать Пуэрто-Рико. Остров уже много лет возглавляет топы самых посещаемых курортов мира. Сюда едут не только ради роскошных пляжей и ярких вечеринок. Здесь настолько красивая и разнообразная природа, что в нее трудно не влюбиться. Водопады, горы, тропические леса – все это вы найдете здесь.

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Национальный лес Эль-Юнке

Свое знакомство с Пуэрто-Рико следует начинать с этого заповедника. Его уникальность состоит в том, что это единственный субтропический дождевой лес в США, а ведь здесь можно увидеть много разнообразных животных и растений, которых нет ни в одном уголке страны.

С первых шагов в этой парковой зоне вы почувствуете свежесть и нежные брызги. Это дает о себе знать волшебный водопад Ла-Кока. Отправляйтесь дальше вдоль залива Хуан-Диего, чтобы увидеть целые каскады разных водоемов. Кстати, в некоторых из них можно поплавать. Но будьте осторожны, чтобы не травмироваться и не поддаться быстрому течению.

Важно отметить, что вход в парк возможен только при предварительном бронировании билетов. Это делается для того, чтобы одновременно на территории заповедной зоны не находилось слишком много посетителей. Позаботьтесь об этом заранее, потому что места расходятся очень быстро.

Биолюминесцентные заливы

Пуэрто-Рико насчитывает сразу три всемирно известных биолюминесцентных залива: Москито-Бей, Ла-Паргера и Лагуна-Гранде. Они расположены в разных частях острова, но имеют одну общую черту. Эти водоемы светятся ночью. Дело в том, что в их водах проживают микроорганизмы, которые могут излучать сине-зеленый свет, когда их тревожат. Лучше всего это чудо можно рассмотреть ночью, если совершить заплыв на байдарках или лодках, или просто поплавать.

Наибольшей популярностью среди туристов пользуется залив Москито-Бэй. Чтобы до него добраться, вам придется проделать немалый путь по неасфальтированной дороге и остаться на ночь у водоема. Здесь расположена хорошая зона для кемпинга, где можно взять в аренду или разместить собственную палатку.

Рекомендуем самостоятельно такое путешествие не организовывать. Не зная дороги, вы легко сможете заблудиться среди местных лесов. К счастью, на острове работает много турагентств, которые могут все вам подготовить. Это самый лучший и безопасный способ.

Каньон Сан-Кристобаль

Еще одно поразительное место на острове – это каньон Сан-Кристобаль. Он идеально подходит для любителей долгих и тяжелых прогулок. Чтобы насладиться всей красотой этой локации, вам придется в течение длительного времени спускаться к реке скалистой тропинкой. Далее вы пройдете к каскаду водопадов, остановитесь на лужайках, где увидите уникальные растения, подниметесь на высокий холм и, конечно же, сделаете несколько снимков, которые стоят того, чтобы попасть на обложки лучших журналов мира.

Обращаем ваше внимание, что этот путь новичкам не подходит. Здесь нужно иметь хорошую подготовку, чтобы невзначай не сорваться с каменистого склона и не травмироваться во время прохождения маршрута. Если вы раньше этого не делали, лучше пойдите в тур с группой туристов. Так вы минимизируете риски, ведь гид поведет вас менее опасным маршрутом. И хоть вы увидите не все, что предлагает каньон, но даже этого будет достаточно, чтобы влюбиться в это место.

Пляж Плайя-Негра

Этот пляж кардинально отличается от всех остальных на острове. Здесь вы не увидите ни шезлонгов, ни ресторанчиков. Его изюминка, без преувеличений, лежит под ногами. Это черный магнитный песок, сформированный много веков назад из вулканической породы.

До пляжа добраться можно на арендованном или общественном транспорте. От ближайшей остановке придется пройтись около 15 минут. Далее перед вами откроется волшебный вид с золотистыми скалами, черной береговой линией и голубым морем.

Водопад Гозаландия

Еще один удивительный водопад на острове. Он идеально подходит для семейного отдыха. Прежде всего, это связано с хорошей инфраструктурой: в 5 минутах от водоема расположена платная парковка, от которой идет асфальтированная дорожка с указателями. Здесь вы сможете насладиться местной природой и ощутить настоящую атмосферу Пуэрто-Рико.

Рекомендуем заранее готовиться к отпуску на этом острове. Подберите хороший отель, расположенный как можно ближе к тем локациям, которые вы хотите посетить. Проверьте погодные условия, ведь в Пуэрто-Рико, как и на многих тропических островах, есть сезоны дождей, которые могут испортить вам отпуск. И главное, не пытайтесь за одну неделю обойти все – это просто невозможно. Наслаждайтесь отдыхом в невероятно хорошем месте без спешки.

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