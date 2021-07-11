Вода зеленого цвета, много медуз: туристы рассказали об отдыхе в Кирилловке и показали видео

София Закревская
София Закревская
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Вода зеленого цвета, много медуз: туристы рассказали об отдыхе в Кирилловке и показали видео

Поселок Кирилловка в Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, из года в год становится популярным местом отдыха украинцев. Люди продолжают ехать туда несмотря на то, что пляжи заполонили медузы, а вода в море зеленого цвета.

Отметим, что такая ситуация наблюдается и в других курортных населенных пунктах азовского побережья. Фото и видео с пляжей Кирилловки опубликовали в Facebook-группе "Любимая Кирилловка" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Зеленая вода и медузы в Кирилловке.
Видео дня

На ролике, снятом с борта лодки или яхты, видно, что морская вода вблизи поселка окрасилась в зеленый цвет. Заметно также немало медуз, которые дрейфуют на значительном расстоянии от берега.

Отдыхающие также поделились снимком медуз, которых волнами вынесло на берег.

"К вопросу о медузах на Азовском море. Их таки немножко есть", – написал пользователь с ником Maximus Matveev.

Медузы на пляжах Кирилловки.

Напомним, блогеры показали медуз и штормовое Азовское побережье в Кирилловке. Отдыхающие утверждали, что потратили средства на отпуск бесполезно, ведь загорали и купались с детьми только несколько раз, поскольку лили дожди.

Кирилловка Запоризькох области.
Скриншот.

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