Вода зеленого цвета, много медуз: туристы рассказали об отдыхе в Кирилловке и показали видео
Поселок Кирилловка в Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, из года в год становится популярным местом отдыха украинцев. Люди продолжают ехать туда несмотря на то, что пляжи заполонили медузы, а вода в море зеленого цвета.
Отметим, что такая ситуация наблюдается и в других курортных населенных пунктах азовского побережья. Фото и видео с пляжей Кирилловки опубликовали в Facebook-группе "Любимая Кирилловка" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
На ролике, снятом с борта лодки или яхты, видно, что морская вода вблизи поселка окрасилась в зеленый цвет. Заметно также немало медуз, которые дрейфуют на значительном расстоянии от берега.
Отдыхающие также поделились снимком медуз, которых волнами вынесло на берег.
"К вопросу о медузах на Азовском море. Их таки немножко есть", – написал пользователь с ником Maximus Matveev.
Напомним, блогеры показали медуз и штормовое Азовское побережье в Кирилловке. Отдыхающие утверждали, что потратили средства на отпуск бесполезно, ведь загорали и купались с детьми только несколько раз, поскольку лили дожди.
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