Венгрия изменила правила въезда: что нужно знать украинцам

Правительство Венгрии изменило правила въезда для путешественников, прибывающих в страну авиационным транспортом. От них будут требовать отрицательный результат теста на коронавирус, а также сертификат вакцинации.

Такие правила действуют с 15 февраля 2022 года. Как отмечается на интерактивной карте Министерства иностранных дел Украины, граждане нашей страны могут пересекать границу с Венгрией без ограничений, введенные из-за COVID-19, однако есть исключения для туристов, прибывающих самолетами.

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В частности, от украинских путешественников требуют:

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус , который был получен не позднее 72 часов на момент въезда. Добавим, что отрицательный тест на антиген не принимается.

Украинский или венгерский сертификат о вакцинации, которая должна быть полной, а с момента прививки прошло минимум две недели. Отмечается, что сертификат с двумя дозами вакцины действителен до 01.05.2022, а если человек сделал третью прививку, то он считается бессрочным.

Сдавать дополнительный ПЦР-тест по прибытию в Венгрию не нужно .

Также среди требований остались те, которые были определены Кодексом Шенгенских границ: биометрический паспорт/виза, медицинская страховка и финансовое обеспечение.

Для того, чтобы передвигаться по стране нужно иметь с собой документы, подтверждающие право на въезд в страну, поскольку их может потребовать венгерская пограничная полиция.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Тунис ввел новое правило въезда для всех иностранных туристов – обязательное заполнение электронной декларации здоровья E7mi Border Health с 15 февраля. А Индия смягчила ограничения, отменив обязательную недельную самоизоляцию по прибытию. Подробнее читайте в нашем материале.