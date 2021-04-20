Ведущей "Орла и Решки" пришлось съесть игуану
Во время съемок тревел-шоу "Орел и Решка. Чудеса света" в Сальвадоре ведущая Василиса Хвостова решила попробовать традиционное блюдо – гарробо.
Она до последнего не знала, что его готовят из игуаны. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Нового канала.
"Мне принесли тарелку с рисом, овощами, яйцами и каким-то мясом. Оно само по себе очень
упругое, похоже на курятину. А кожа на тушке – на мокрые водоросли. Оказалось, что гарробо
готовят из… игуаны! – рассказала Василиса. – Если абстрагироваться от того, что это ящерица, блюдо вполне себе обычное – рис, кукуруза, морковь и мясо".
По ее словам, подают гарробо не везде, и стоит это удовольствие не дешево – 260 долларов за тушку.
"И дело даже не в мясе игуаны – более ценными считаются ее яйца, которые ящерица откладывает всего 5-8 раз в жизни. Сначала яйца показались мне очень странными – они вообще не жевались! Потом до меня дошло, что они нечищеные – из-за скорлупы я и не могла их раскусить", – призналась ведущая.
Хвостова добавила, что по вкусу яйцо игуаны похоже на салат с яйцом и плавленым сыром.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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