Ведущей 'Орла и Решки' пришлось съесть игуану

Во время съемок тревел-шоу "Орел и Решка. Чудеса света" в Сальвадоре ведущая Василиса Хвостова решила попробовать традиционное блюдо – гарробо.

Она до последнего не знала, что его готовят из игуаны. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Нового канала.

"Мне принесли тарелку с рисом, овощами, яйцами и каким-то мясом. Оно само по себе очень

упругое, похоже на курятину. А кожа на тушке – на мокрые водоросли. Оказалось, что гарробо

готовят из… игуаны! – рассказала Василиса. – Если абстрагироваться от того, что это ящерица, блюдо вполне себе обычное – рис, кукуруза, морковь и мясо".

По ее словам, подают гарробо не везде, и стоит это удовольствие не дешево – 260 долларов за тушку.

"И дело даже не в мясе игуаны – более ценными считаются ее яйца, которые ящерица откладывает всего 5-8 раз в жизни. Сначала яйца показались мне очень странными – они вообще не жевались! Потом до меня дошло, что они нечищеные – из-за скорлупы я и не могла их раскусить", – призналась ведущая.

Хвостова добавила, что по вкусу яйцо игуаны похоже на салат с яйцом и плавленым сыром.

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