'Вас здесь убьют, как стемнеет'. МИД РФ нашел для российских туристов новое направление для отдыха

Россиян, которые не могут позволить себе отдых в цивилизованных странах или боятся ехать в проукраинские государства, готовятся отправлять на отдых в Сенегал. Директор департамента Африки МИД РФ заявил, что в этом направлении "прослеживаются перспективы", однако не все туристы ему не поверили.

В РФ подтвердили, что в последние годы все больше российских путешественников держат курс на Африку, где геноцид украинцев обсуждается меньше, чем в Европе, Азии или США. Об этом пишут пропагандисты.

"Африканскими странами к югу от Сахары, наиболее популярными среди российских туристов, традиционно являются Кения, Танзания, ЮАР, Маврикий, Сейшельские острова. Перспективы просматриваются в Сенегале и Сьерра-Леоне", – сказал директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко.

Чтобы россияне ездили в Африку и дальше, МИД договаривается с не слишком безопасными странами о безвизовых режимах, льготах и прямом сообщении.

Комично, однако, всего несколько лет назад российские СМИ распространяли историю своих сограждан о путешествии в Сенегал с красноречивым заголовком: "Вас здесь убьют, как стемнеет".

В своих воспоминаниях россияне описывали жестокое нападение с ножом, которое пережили неподалеку от столицы Дакара. Такие случаи в стране не единичны. На сайте МИД Украины о них предупреждают.

"В Сенегале возросло количество наркоманов, которые с целью получения средств проявляют акты агрессии против иностранцев. В Дакаре в районе набережной чаще всего фиксируются случаи краж и нападений с применением холодного оружия. Находясь в туристических регионах, следует также проявлять осторожность, поскольку нападения на иностранцев в этих местах – не редкость", – говорится в описании.

Об этой стороне отдыха россиянам не рассказали, как и не упомянули о религиозных особенностях страны. Дело в том, что почти 100% местного населения – мусульмане, поэтому иностранцам настоятельно рекомендуют носить длинные юбки или брюки даже в жару.

При пересечении границы Сенегала необходимо иметь сертификат о прививке от желтой лихорадки и помнить о риске подхватить малярию или лихорадку Денге.

Те россияне, которые знают эти особенности страны, холодно восприняли предложение отдохнуть в Африке.

"Великолепная идея. Давно не убегала от бандитов с берданками и калашами", "За что нас МИД так не любит?" "Дожили! С такой политикой, как в России, только в Сенегале и будут рады россиянам", – написали российские комментаторы.

Ранее OBOZ.UA писал также о "преимуществах" отдыха в "перспективном" Сьерра-Леоне, где украинцам советуют гостить с охранниками из-за высокого уровня преступности.

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