Изолированные от цивилизованного мира и популярных курортов россияне нашли альтернативу отдыху в "загнивающей Европе". Ею оказалась Сьерра-Леоне – страна Западной Африки, где украинцам советуют гостить с охранниками из-за высокого уровня преступности.

В РФ же искренне рекомендуют посетить пляжи Сьерра-Леоне с семьями еще и по более дорогим ценам. Такой совет появился в российском информационном агентстве, цитаты из которого разлетелись в СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пропагандисты описывают пляжи опасной африканской страны, как "самые красивые", и кичатся тем, что наладили туризм. В росСМИ Сьерра-Леоне называют "альтернативой закрытым европейским курортам", но не упоминают о высоком уровне преступности, риске подхватить лихорадку и эпидемии.

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Об "открытости" к российским туристам официально заявил министр иностранных дел африканского государства Тимоти Кабба. Он призвал россиян познать "новый туристический опыт". Посол Сьерра-Леоне в России Мохаммед Йонгаво также отмечал, что его народ очень гостеприимный и в "стране безопасно на 99,9%".

РосСМИ пишут, что их читатели с энтузиазмом встретили предложение даже несмотря на то, что государство не предлагает выгодных и дешевых возможностей отдохнуть.

Впрочем, одно преимущество для туристов из РФ в африканской стране все-таки есть. Там они скорее всего не встретят украинцев, которым честно рассказали, что следует ожидать во время отдыха.

На сайте Министерства иностранных дел Украины сказано: "Ограбления квартир, особенно в которых живут люди европейского происхождения, чрезвычайно распространены в Сьерра-Леоне. Большинство жилищных взломов происходят небольшими группами хорошо организованных, вооруженных бандитов, которые не боятся конфронтации и часто вооружены мачете или самодельным огнестрельным оружием. Эмигранты часто становятся объектами таких нападений".

Украинцам, которые намерены находиться в стране в течение длительного времени, посоветовали нанять охранников, не носить с собой ценности, избегать толпы, не садиться в такси и не ходить самим после 18:00. В таких условиях трудно представить себе приятный и безопасный отдых, который активно впаривают россиянам.

Кстати, до 2002 года в стране в течение 11 лет шла гражданская война между силами центрального правительства и Объединенного революционного фронта. За это время были отмечены многочисленные случаи крайней жестокости по отношению к мирным жителям.

В СМИ, среди которых и российские, Сьерра-Леоне называют одной из самых опасных стран мира. Здесь не запрещена смертная казнь, очень высок уровень смертности от различных болезней, а иностранным дипломатам даже запрещено покидать границы городов ночью, поэтому гости из других стран не могут быть защищены своим правительством 24 часа в сутки.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские туристы во многих странах сталкиваются с неуважительным отношением в свой адрес. Чтобы избегать злобных взглядов и справедливых слов, россияне придумали подлый и циничный "лайфхак" – притворяться украинцами.

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