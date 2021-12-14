Ванкувер: что обязательно посмотреть в Британской Колумбии

Ванкувер – это портовый канадский город, который славится большим количеством современных музеев и одной из самых интересных библиотек Америки. Это крупнейший населенный пункт провинции с необычным названием – Британская Колумбия. OBOZREVATEL подобрал топ локаций Ванкувера, которые стоит увидеть каждому.

Парк Стэнли

В этой части города когда-то проживали представители коренных народов Америки. Правда, во время английской колонизации племена покинули эти места и были вынуждены искать другой дом. Сейчас территория парка занимает большую территорию вдоль бухты.

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Общая длина пешеходных маршрутов составляет более 250 километров. Здесь разместили много фонтанов, искусственных водоемов, скульптур и арт-объектов.

Гастаун

Исторический район Ванкувера многим напоминает провинциальные британские города. Венецианская архитектура, узкие улицы и запутанные лабиринты с уютными двориками – урбанистический пейзаж, который видят туристы в этой местности. Кстати, район назвали в честь первого поселенца Джека Дейтона, которого прозвали "Гасси", то есть "разговорчивый".

Самым интересным объектом старой части Ванкувера считают необычный часы. Его построили по проекту 19 века в 1970-х годах, посвятив борьбе за сохранение Гастауна. Каждые 15 минут с его подземной части доносится громкий бой курантов, а каждый час в небо поднимается паровое облако.

Капилано

В окрестностях Ванкувера находится 137-метровый подвесной мост Капилано. Проверить его на прочность ежегодно пытается более 800 тысяч туристов. Однако не каждый решается пройтись по этой дорожке. Дело в том, что мост находится на высоте 70 метров над быстрыми потоками одноименной реки. Назвали это место в честь индейского вождя, который, по легендам, когда-то здесь жил.

Центр "Научный мир"

Этот центр создан для популяризации науки среди детей. Размещается он в большом здании круглой формы с динозавром на верхушке. Здесь можно попасть "внутрь" фотоаппарата или погулять кровеносной системой человека, попытаться оторвать от земли тяжелые метеорит или в игровой форме понять сложные законы физики.

Канада–плейс

Этот современный пирс построили в 1986 году. Он состоит из небольшого порта и архитектурного сооружения в форме парусника. Здесь размещено много ресторанов, гостиниц, магазинов и сувенирных лавок. Со смотровой площадки открывается волшебный вид на город.

Мосты Ванкувера

Всего в городе 20 различных мостов. Самый большой из них имеет романтичное название "Львиные ворота". Его длина – 1518 метров. Со строительством этой подвесной дороги связан скандал. Во времена Великой Депрессии остро стал вопрос построения моста, который бы совмещал два крупных канадских города. Однако для этого надо было расчистить 10 метров заповедной зоны – центрального городского парка. Конечно, местные были против. Но все решала власть, поэтому "Львиные ворота" построили в рекордные сроки – полтора года.

Порт

Ванкувере порт – одна из самых интересных локаций города. Кроме крупных торговых кораблей, здесь останавливаются круизные лайнеры и дорогие яхты. На территории есть смотровая площадка, с которой прекрасно видно залив Джорджия, который не замерзает даже зимой.

Обращаем ваше внимание, что Канада ввела карантинные ограничения по поводу въезда туристов на территорию страны. В основном, они касаются наличия отрицательного теста ПЦР и сертификата о вакцинации. Перед поездкой внимательно ознакомьтесь со всеми условиями на официальном сайте.

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