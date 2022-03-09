В Великобритании в районе богатых русских нашли роскошный особняк 'дочери Путина': местные жители подняли бунт

В роскошном поместье на окраине Лондона в городке Вейбридж, где проживают богатые россияне, нашли роскошный особняк, который якобы принадлежит "дочке" президента РФ Владимира Путина. Местные жители отмечают, что обеспокоены русскими соседями, а также, что их следует "выдворить из страны".

Как отмечает издание Express, этот зеленый район давно известен тем, что в нем проживают богатые российские эмигранты. Кто именно проживает в поместье и владеет домом – неясно (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Известно, что в прошлом месяце, после того, как Россия вторглась в Украину с войной, на въезде в поместье была усилена охрана. Местные даже обращались к правительству с призывом конфисковать дома богатых россиян в этом районе.

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Англичанка по имени Джой, проживающая рядом с холмом Святого Георгия, возле роскошного особняка, заявила, что против "изворотливых русских по соседству".

"Я думаю, что их всех следует выдворить из страны. Почему им должно быть позволено жить здесь, когда там идет война? Единственный способ остановить Путина — это оказать давление на россиян. У богатых русских, живущих вон там, в огромных домах, правительство должно конфисковать их дома", – сказала Джой.

В издании отмечают, что более четверти из 430 домов в поместье принадлежат российским гражданам.

Еще одна местная жительница по имени Лесия Шоли, которая является активисткой с украинскими корнями, организовавшая митинг в Вейбридже на прошлых выходных, сказала, что дочь Путина живет в этом районе.

"Там очень много состоятельных россиян, и давние слухи, что у дочери Путина там есть дом", – сказала она.

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