В Турции ввели круглосуточный локдаун и запретили выходить из дома

Власти Турции объявили о введении круглосуточного комендантского часа в связи с ростом количества зараженных коронавирусом.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел страны, чтобы избежать скопления людей на улицах 23 апреля, в День национальной независимости и детей, запрещается выходить из дома с 19:00 22 апреля по 05:00 26 апреля.

В течение этих трех дней жители страны могут выйти только для посещения продуктовых магазинов и аптек, а также для визита к врачу и выгула собак. Это можно сделать с 10 до 17 часов.

Тем временем, прирост заболеваемости коронавирусом в Турции продолжает бить рекорды. За последние сутки в стране заразились более 63 тысяч человек.

Как писал OBOZREVATEL: