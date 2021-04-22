В Турции ввели круглосуточный локдаун и запретили выходить из дома

Анна Прийма
Анна Прийма
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В Турции ввели круглосуточный локдаун и запретили выходить из дома

Власти Турции объявили о введении круглосуточного комендантского часа в связи с ростом количества зараженных коронавирусом.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел страны, чтобы избежать скопления людей на улицах 23 апреля, в День национальной независимости и детей, запрещается выходить из дома с 19:00 22 апреля по 05:00 26 апреля.

В течение этих трех дней жители страны могут выйти только для посещения продуктовых магазинов и аптек, а также для визита к врачу и выгула собак. Это можно сделать с 10 до 17 часов.

Тем временем, прирост заболеваемости коронавирусом в Турции продолжает бить рекорды. За последние сутки в стране заразились более 63 тысяч человек.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Турция вошла в список лидеров по заболеваемости коронавирусом. Общее количество людей, заболевших там, приблизилось к отметке 4 миллиона человек.

  • При этом, турецкие курорты, по мнению экспертов, сегодня являются безопасными для туристов.

  • В условиях пандемии вместе с туристической путевкой следует оформлять и ряд страховых полисов. В частности, полис от невылета и полис на случай заболевания COVID-19.

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