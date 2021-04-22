В Турции ввели круглосуточный локдаун и запретили выходить из дома
Власти Турции объявили о введении круглосуточного комендантского часа в связи с ростом количества зараженных коронавирусом.
Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел страны, чтобы избежать скопления людей на улицах 23 апреля, в День национальной независимости и детей, запрещается выходить из дома с 19:00 22 апреля по 05:00 26 апреля.
В течение этих трех дней жители страны могут выйти только для посещения продуктовых магазинов и аптек, а также для визита к врачу и выгула собак. Это можно сделать с 10 до 17 часов.
Тем временем, прирост заболеваемости коронавирусом в Турции продолжает бить рекорды. За последние сутки в стране заразились более 63 тысяч человек.
Как писал OBOZREVATEL:
Турция вошла в список лидеров по заболеваемости коронавирусом. Общее количество людей, заболевших там, приблизилось к отметке 4 миллиона человек.
При этом, турецкие курорты, по мнению экспертов, сегодня являются безопасными для туристов.
В условиях пандемии вместе с туристической путевкой следует оформлять и ряд страховых полисов. В частности, полис от невылета и полис на случай заболевания COVID-19.