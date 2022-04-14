В турецком отеле Rixos выступят звезды из России: украинцев призвали остановить 'банкет свиней'

Турецкий отель Rixos Sungate анонсировал фестиваль под названием "Mayfest 2022" с участием ряда российских звезд. В частности, во время войны России против Украины, в Турции будут развлекать публику Hanna (Анна Иванова), Mot (Матвей Мельников) и Basta (Василий Вакуленко), которые не выступали против вооруженной агрессии.

Согласно данным на странице отеля в Instagram, фестиваль должен продлиться с 1 по 7 мая. В действе также должны принять участие представители российского шоубизнеса с азербайджанскими корнями, Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли) и казахским – Jah Khalib (Бахтияр Мамедов).

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Примечательно, что возможность комментировать сообщение с анонсом фестиваля с участием российских звезд ограничена. В Telegram-канале "Боже, какое кончено!" призвали украинцев подкорректировать рейтинг гостиницы, чтобы остановить "пир свиней во время чумы". Поэтому рейтинг 5-звездочного отеля на момент написания новости в Google составляет всего 2,1 звезды.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что российский рэп-исполнитель Face (Иван Дремин) уверен, что представители шоубизнеса РФ ценят деньги и благополучие больше человеческих качеств. Именно поэтому так мало звезд публично осудили войну России против Украины.