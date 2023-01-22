В самом сердце Нью-Йорка установили инсталляцию с 333 подсолнухами по случаю Дня Соборности Украины. Фото

В центре Нью-Йорка украинцев поздравили с Днем Соборности Украины. Возле Flatiron Plaza между Пятой авеню и Бродвеем, прямо напротив парка Мэдисон Сквер появилась роскошная инсталляция с 333 подсолнухами.

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Ее установили в воскресенье, 22 января, поэтому горожане и туристы во время прогулки смогут насладиться оригинальной клумбой. OBOZREVATEL решил показать, как подсолнуховое мини-поле смотрится посреди каменных джунглей (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

"Сила единства. Сегодня мы отмечаем День Соборности, день рождения современной Украины. В этом году давайте сделаем его днем размышлений, сопротивления и надежды на свободное завтра", – говорится на стенде возле инсталляции.

Горожан и гостей Нью-Йорка призвали фотографироваться с подсолнухами и рассказывать об Украине в своих социальных сетях.

Инсталляция состоит из 333 живых цветов и искусственных камней, из которых якобы растут подсолнухи. На кадрах видно, как необычно грядка смотрится на фоне небоскребов.

Судя по фото, к инсталляции активно подходят люди, которые фотографируются с цветами.

Те, кто не могут сделать собственное фото, имеют возможность приобщиться к инициативе, запостив любую фотографию подсолнуха и использовав хэштег #UnifyUkraine.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Владимир Зеленский 22 января поздравил граждан с Днем Соборности Украины. Он отметил, что это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости.

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