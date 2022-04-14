В Дубае бренд Celine вслед за русскими отказался обслуживать и туристов из Беларуси

Российская блогерша Алёна Бочарникова сообщила, что в Дубае бренд Celine отказывается продавать товары россиянам и белорусам. По ее словам, в магазине просят оформлять анкету, однако продавцов, которые продали товар россиянам – увольняют.

Бочарникова в своем Telegram-канале рассказала, что история приключилась с ее подругой, после чего блогерша лично пошла проверять ситуацию. Женщина узнала у консультанта, что бренд действительно не продает ничего россиянам.

"У консультанта спросила, действительно ли они не продают ничего русским. ДА! Ни таксфри, ни продаж. "Но вам продадим, у вас же ВНЖ, вы же в Россию это не повезёте". Нет, спасибо, аdiós", – пишет Бочарникова.

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Она указала, что с сегодняшнего дня бренд Celine также отказывается продавать товары туристам из Беларуси.

"А вот в Saint Laurent сказали, что русским продают, только без таксфри, за что продавец 100 раз извинилась", – добавила путешественница.

Отметим, в начале апреля российская блогерша Лиза Литвин сокрушалась, что в Дубае ей отказались продавать сумку от Chanel, пока она не обяжется не ввозить аксессуар на территорию РФ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее российская певица Анна Семенович пожаловалась на травлю ее земляков в Европе. По словам артистки, ее подругу в Италии не пускали в магазин, потому что она россиянка.