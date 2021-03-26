Кенгуру раньше лазили по деревьям: найдены доказательства. Фото

Австралийские археологи изучили кости двух огромных древних кенгуру с длинными шеями и пришли к выводу, что они принадлежат к ранее неизвестному виду.

Находка была найдена в пещерах Тилаколео на равнине Налларбор в Австралии, сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кости древних животных нашла группа ученых, которую составили доктор наук Натали Уорбертон, профессор Гэвин Придо, а также спелеологи Пол Дивайн и Ева Тейлор.

Сначала скелеты отнесли к виду кенгуру Wallabia kitcheneri, жившим около 40 тыс. лет назад. Но, в связи с новыми открытиями вид переименовали в Congruus kitcheneri, поскольку анатомия этих животных не похожа на строение тела валлаби, а их вес достигал 60 кг.

"Мы смогли выяснить, что представители этого вымершего вида адаптировались к лазанью по деревьям – очевидно, чтобы добраться до растительной пищи, недоступной тем, кто остался на земле", – объяснила важность открытия доктор Натали Уорбертон.

Исследователи также уверены, что эта находка поменяет укоренившееся мнение об окружающей среде Австралии. Ведь обширное доисторическое известняковое плато Налларбо известно как уникальное место на земле, где нет ни деревьев, ни воды, ни людей. Более того, эта равнина считалась безлесной в течение миллионов лет.

"Мы думаем, что около четверти миллиона лет назад на этом месте был обширный лес", – заявил Гэвин Придо.

У этих кенгуру были мощные мышцы передних лап, чтобы поднимать и удерживать себя на деревьях N. Warburton, Murdoch University

Животные этого вида имели подвижные и длинные шеи, чтобы осматриваться на деревьях в поисках еды N. Warburton, Murdoch University

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